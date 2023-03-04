Зустріч Байдена і Шольца та нова кількість жертв у Запоріжжі: головне за ніч

Кількість загиблих унаслідок терористичного удару росіян по Запоріжжю зросла до десяти осіб

Президент США Джо Байден поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Білому домі: йшлося, зокрема, про Україну. Тим часом рятувальники деблокували з-під завалів запорізької багатоповерхівки ще п'ятьох жертв, а росіяни, налякані перспективою деокупації Криму, активно копають траншеї вздовж узбережжя. Ці та інші події «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних новин ночі проти 4 березня.

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Розмова в Білому домі

Німецький канцлер Олаф Шольц 3 березня здійснив візит до Вашингтона, де поспілкувався з президентом США Джо Байденом. Лідери двох країн обмінялися думками про підтримку України. Обидва високо оцінюють допомогу, яку вони надають нашій державі. Шольц і Байден дійшли висновку, що успішно діяли і продовжать діяти в партнерстві, щоб підтримка України тривала стільки, скільки буде потрібно. Крім того, вони висловили готовність продовжувати санкційну політику проти Росії.

Нова кількість жертв у Запоріжжі

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару окупантів по житловій багатоповерхівці. Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла. А під ранок стало відомо про ще трьох загиблих. Таким чином кількість жертв зросла до десяти осіб. Крім того, рятувальники змогли визволити з-під зруйнованого будинку бульдога, який провів під завалами майже дві доби. Зараз собака перебуває в безпеці разом зі своїми господарями.

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Окупанти риють окопи в Криму

Російські загарбники вирили приблизно 200 км траншей уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Таким чином вони намагаються вберегтися від потенційної висадки українського десанту. Відео-доказ виклав речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Пакет допомоги від США

Пентагон надав повний перелік озброєння та іншого військового обладнання, яке ввійшло до нового пакета допомоги від США Україні розміром 400 млн доларів. Серед іншого, країна надасть боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди та мостоукладачі.