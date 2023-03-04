Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зустріч Байдена і Шольца та нова кількість жертв у Запоріжжі: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зустріч Байдена і Шольца та нова кількість жертв у Запоріжжі: головне за ніч
Триває ліквідація наслідків ворожого удару по багатоповерхівці в Запоріжжі
фото: ДСНС

Кількість загиблих унаслідок терористичного удару росіян по Запоріжжю зросла до десяти осіб

Президент США Джо Байден поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Білому домі: йшлося, зокрема, про Україну. Тим часом рятувальники деблокували з-під завалів запорізької багатоповерхівки ще п'ятьох жертв, а росіяни, налякані перспективою деокупації Криму, активно копають траншеї вздовж узбережжя. Ці та інші події «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних новин ночі проти 4 березня.

Розмова в Білому домі

Німецький канцлер Олаф Шольц 3 березня здійснив візит до Вашингтона, де поспілкувався з президентом США Джо Байденом. Лідери двох країн обмінялися думками про підтримку України. Обидва високо оцінюють допомогу, яку вони надають нашій державі. Шольц і Байден дійшли висновку, що успішно діяли і продовжать діяти в партнерстві, щоб підтримка України тривала стільки, скільки буде потрібно. Крім того, вони висловили готовність продовжувати санкційну політику проти Росії.

Нова кількість жертв у Запоріжжі

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару окупантів по житловій багатоповерхівці. Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла.  А під ранок стало відомо про ще трьох загиблих. Таким чином кількість жертв зросла до десяти осіб. Крім того, рятувальники змогли визволити з-під зруйнованого будинку бульдога, який провів під завалами майже дві доби. Зараз собака перебуває в безпеці разом зі своїми господарями.

Окупанти риють окопи в Криму

Російські загарбники вирили приблизно 200 км траншей уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Таким чином вони намагаються вберегтися від потенційної висадки українського десанту. Відео-доказ виклав речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Пакет допомоги від США

Пентагон надав повний перелік озброєння та іншого військового обладнання, яке ввійшло до нового пакета допомоги від США Україні розміром 400 млн доларів. Серед іншого, країна надасть боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди та мостоукладачі.

Теги: Джозеф Байден рятувальники озброєння Олаф Шольц росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ставку на розпад Росії все активніше робить Україна
Розпад Росії: Путін апелює до глибинних страхів росіян
2 березня, 12:47
Українські танкісти проходять навчання в Школі танкових військ у Мюнстері
На українських танкістів повісили «нацистське» тавро: роспропаганда запустила черговий фейк
21 лютого, 11:08
Окупанти пожалілися Путіну на розстріли в спину (відео)
Окупанти пожалілися Путіну на розстріли в спину (відео)
27 лютого, 03:20

Події в Україні

Росіяни створюють добровільні дружини в Сімферополі
Росіяни створюють добровільні дружини в Сімферополі
Ракетний удар по Запоріжжю: з-під завалів деблоковано ще трьох загиблих
Ракетний удар по Запоріжжю: з-під завалів деблоковано ще трьох загиблих
Зустріч Байдена і Шольца та нова кількість жертв у Запоріжжі: головне за ніч
Зустріч Байдена і Шольца та нова кількість жертв у Запоріжжі: головне за ніч
Армія РФ намагається відновити наступ на півдні – Генштаб
Армія РФ намагається відновити наступ на півдні – Генштаб
В окупованому Криму російський БТР розчавив автівку (відео)
В окупованому Криму російський БТР розчавив автівку (відео)
Окупанти змусили студентів Маріуполя здати кров – Андрющенко
Окупанти змусили студентів Маріуполя здати кров – Андрющенко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
«Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні
12K
Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію
12K
Серед «вагнерівців» ходять чутки, що війна закінчуватиметься: перехоплення (аудіо)
8777
Російська авіація заходить в бік Запоріжжя – Андрющенко
8688
Авіакатастрофа в Броварах: фахівці розшифрували «чорну скриньку»
6764
У Краснодарі вибух біля льотного училища (фото, відео)

Новини

Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Вчора, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Вчора, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту