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Ілон Маск віщує громадянську війну в Європі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ілон Маск віщує громадянську війну в Європі
Ілон Маск
фото: AP

Мільярдер висловився щодо питання напливу мігрантів у європейських країнах

Американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск вважає, що Європа рухається до громадянської війни. Про це він написав у соцмережі X (колишній Twitter).

Ілон Маск прокоментував відеоролик, де мігрантка спалює прапор Франції.


Автор публікації висловив претензію лідерам Європи, які продовжують пускати мігрантів у свої країни.
 
«Відправте їх (і її конкретно) назад на батьківщину, де вони будуть щасливішими. Ці люди тут не для того, щоб бути частиною французької, німецької, італійської чи шведської культури. Вони тут для того, щоб вас замінити», – написав автор посту.

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фото: скриншот


 
Ілон Маск прокоментував цей допис словами: «Європа рухається до громадянської війни».

Нагадаємо, що перед цим Ілон Маск зробив чергову скандальну заяву щодо війни Росії проти України. Так, він підтримав думку американського бізнесмена Девіда Сакса, який розкритикував надання США військової допомоги Україні.

До слова, днями Маск закликав до «припинення вогню» і назвав війну в Україні «безнадійною ситуацією».

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Теги: війна Європа Ілон Маск

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