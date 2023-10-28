Ілон Маск віщує громадянську війну в Європі

Мільярдер висловився щодо питання напливу мігрантів у європейських країнах

Американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск вважає, що Європа рухається до громадянської війни. Про це він написав у соцмережі X (колишній Twitter).

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Ілон Маск прокоментував відеоролик, де мігрантка спалює прапор Франції.

Why do Europe's leaders keep importing more of this?



Send them (and her specifically) back to their home countries where they will be more happy. Those people are not there to assimilate. They are not there to be part of French or German or Italian or Swedish culture. They are… https://t.co/tqdHr4Lm6u Будь ласка, читайте текст після реклами October 27, 2023



Автор публікації висловив претензію лідерам Європи, які продовжують пускати мігрантів у свої країни.



«Відправте їх (і її конкретно) назад на батьківщину, де вони будуть щасливішими. Ці люди тут не для того, щоб бути частиною французької, німецької, італійської чи шведської культури. Вони тут для того, щоб вас замінити», – написав автор посту.

фото: скриншот





Ілон Маск прокоментував цей допис словами: «Європа рухається до громадянської війни».

Нагадаємо, що перед цим Ілон Маск зробив чергову скандальну заяву щодо війни Росії проти України. Так, він підтримав думку американського бізнесмена Девіда Сакса, який розкритикував надання США військової допомоги Україні.

До слова, днями Маск закликав до «припинення вогню» і назвав війну в Україні «безнадійною ситуацією».