  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Лиховій
рус
    Думки вголос

    Ще ніколи міністри так легко не погоджувались піти у відставку

    Чому міністри погоджуються на першу вимогу Зеленського добровільно написати заяву? - Ще ніколи міністри так легко не погоджувались піти у відставку
    Чому міністри погоджуються на першу вимогу Зеленського добровільно написати заяву?
    фото: Офіс президента України

    Кожен президент хотів би знімати урядовців отак на раз, але, здається, такого не було навіть при Януковичу

    Досі я не дуже розумів, як так: міністри з уряду Зеленського-Шмигаля пишуть заяви про звільнення за власним бажанням, як зайчики, варто лише Зе клацнути пальцями.

    Кожен президент хотів би знімати урядовців отак на раз, але, здається, такого не було навіть при Януковичу. Раніше міністри поважали себе, дехто навіть чіплявся за посаду. Як мінімум для відставки потрібна була юридична аргументація, звіт і так далі. Можна було попрацювати з депутатами, щоб не підтримували подання про відставку.

    І от питання: чому при «зеленій» владі міністри погоджуються на першу вимогу Зеленського добровільно написати заяву через кілька місяців роботи (ну, крім того, що вони слимаки і ноунейми без краплі самоповаги)?

    Аж ось і відповідь. Її дав Арахамія в поясненні відставки першого віцепрем'єра – міністра економіки Любченка: «Льоша закрався».

    Розумію це так: певний час Зе дозволяє красти, знає про це, але коли міністр-слимак «закрадається» – його звільняють. А «власне бажання» міняють на непритягнення ноунейма до кримінальної відповідальності.

    Тобто негласна (?) угода така: «ми не сильно стежимо за твоїми руками, пане Любченко/Таран/тощо, але коли захочемо – ти сєй момент звалюєш за власним бажанням, а ми тебе не чіпаємо».

    Сьогодні щось пішло не так, і в день відставки до Льоші Любченка з обшуком прийшло НАБУ. Про це спитали того ж Арахамію. І що? Арахамія упав на ізмєну, типу: «Я нічого не говорив про «закрався», а всі питання до НАБУ».

    Завіса.

    Читайте також: НАБУ підтвердило обшуки у Любченка та податківців

    Джерело: блог Дмитра Лиховія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: міністр НАБУ президент звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ще ніколи міністри так легко не погоджувались піти у відставку