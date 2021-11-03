Верховна Рада прийняла відставку Любченка

Міністр звернувся до апарату Ради з заявою про відставку 2 листопада

Раніше заступник голови уряду подав заяву про відставку

Верховна Рада України 3 листопада розглянула подання про звільнення з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки України Олексія Любченка, який подав до апарату Верховної Ради заяву про відставку 2 листопада. Відповідне голосування транслювалося в ефірі парламентського телеканалу «Рада».

За рішення про відставку міністра проголосували 320 депутатів.

Олексій Любченко – український економіст, держслужбовець, від 29 квітня 2020 року – голова Державної податкової служби, потім очолив Міністерство економіки.

Нагадаємо, 2 листопада міністр економіки Любченко подав у відставку, з відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради.

Верховна Рада України 3 листопада також звільнила міністра Абрамовського. Народні депутати України відправили у відставку міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

Як стало відомо «Главкому» із власних джерел, кадрові ротації у кабінеті міністрів наступні:

Міністерство екології замість Романа Абрамовського очолить його заступник Руслан Стрілець;

Олексій Резніков стане міністром оборони замість Андрія Тарана;

Нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук стане замість Резнікова віцепрем'єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Головний митник Павло Рябікін замість Олега Уруського стане віцепрем'єр-міністром із питань стратегічних галузей промисловості.

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