Верховна Рада прийняла відставку Любченка
Раніше заступник голови уряду подав заяву про відставку
Верховна Рада України 3 листопада розглянула подання про звільнення з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки України Олексія Любченка, який подав до апарату Верховної Ради заяву про відставку 2 листопада. Відповідне голосування транслювалося в ефірі парламентського телеканалу «Рада».
За рішення про відставку міністра проголосували 320 депутатів.
Олексій Любченко – український економіст, держслужбовець, від 29 квітня 2020 року – голова Державної податкової служби, потім очолив Міністерство економіки.
Нагадаємо, 2 листопада міністр економіки Любченко подав у відставку, з відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради.
Верховна Рада України 3 листопада також звільнила міністра Абрамовського. Народні депутати України відправили у відставку міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.
Як стало відомо «Главкому» із власних джерел, кадрові ротації у кабінеті міністрів наступні:
- Міністерство екології замість Романа Абрамовського очолить його заступник Руслан Стрілець;
- Олексій Резніков стане міністром оборони замість Андрія Тарана;
- Нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук стане замість Резнікова віцепрем'єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Головний митник Павло Рябікін замість Олега Уруського стане віцепрем'єр-міністром із питань стратегічних галузей промисловості.