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Володимир Фесенко Політолог

Коломойський в СІЗО – це попередження на майбутнє для багатьох

glavcom.ua
Політико-правовий серіал «Справа Коломойського» тільки починається
фото: suspilne.media

СІЗО – це не судовий вирок, але...

Коломойський в СІЗО. Якщо б чотири роки тому сказали, що таке може статися, то це назвали б дурницею або пропагандистською маніпуляцією. Над цим посміялися б і сам Коломойський, і Порошенко, та й багато інших серйозних людей. Таку ситуацію назвали б жартом і ненауковою фантастикою в стилі серіалу «Слуга народу». Але це сталося! І це ще один приклад того, що не має сенсу прогнозувати українську політику на декілька років наперед. В 2014 р. дурнуватим жартом здавалася б сама ідея про те, що Володимир Зеленський міг стати президентом України. Якщо б в 2019 р. і навіть в 2021 р. сказали, що президента Зеленського в західному світі будуть називати новим Черчілем, над цим реготали б не тільки у Порошенка. Але і це також сталося.

Українська політика принципово непередбачувана на довгостроковий і навіть на середньостроковий період. Все може швидко помінятися, і не так, як очікувалося. Більш менш надійно прогнозувати можна лише на найближчі місяці. В деяких ситуаціях навіть за півроку багато чого може змінитися.

Безумовно, СІЗО – це не судовий вирок. Але цікаво, що Коломойський не пішов під заставу. Політико-правовий серіал «Справа Коломойського» тільки починається. І він може тривати роками. Перші резонансні антикорупційні справи і досі в судах, і ще не відомо, коли і чим вони закінчяться. Між іншим, це і про те, що замало посилити покарання за корупцію, треба перш за все навести лад з роботою правоохоронних органів, і особливо з судовою системою.

Очевидно, що підозра Коломойському і його перебування в СІЗО – це демонстративний акт. З точки зору політичної тактики це демонстрація боротьби з корупцією, і що недоторканих не буде. Стратегічно, це – попередження на майбутнє для багатьох представників політичних і бізнес-еліт. І нема сумнівів, що таке попередження їм не сподобається.

У телезверненні президент Зеленський підкреслив, що не буде «багатолітнього «як завжди» щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон та будь-які правила». Але варто пам’ятати, що закон і правила мають працювати універсально, зокрема і до тих, хто сьогодні є частиною владою. І щоб закон працював ефективно і неухильно, треба певною мірою вдосконалити сам закон (як мінімум в процесуальному вимірі), а також сформувати таку систему судочинства, коли судді будуть працювати на закон, а не на себе.

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Джерело
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Теги: Ігор Коломойський СІЗО арешт

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