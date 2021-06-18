  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Гудков
рус
    Думки вголос

    Байден і Європа вже нічого від Путіна не очікують

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Байден і Європа вже нічого від Путіна не очікують

    Росія при Путіні стала ізгоєм, з яким не ведуть перемовини

    Мовою оригіналу

    Перечитал всю аналитику по встрече Байдена с Путиным. Одни пытаются расшифровать некие тайные сигналы, другие уверяют, что самое важное скрыто от публики. На мой взгляд, все намного проще.

    Байден неосторожно назвал Путина убийцей и решил это как-то сгладить на дипломатическом уровне, чтобы эскалация не приобрела неконтролируемый характер. Все, точка!

    Встреча была абсолютно формальной, никаких прорывов. Все основные решения Байден согласовал накануне со своими ключевыми союзниками – с Европой и НАТО. Читайте документы, там все написано.

    Важно другое. Любое публичное выступление Путина на публику вызывает ожидание катастрофы. От Послания ждали ввода войск в Украину, от встречи с Байденом – новой эскалации.

    Согласитесь: никто ведь и не думал, что Путин выйдет оттуда и скажет: мы будем развивать экономические связи, отпустим политзаключенных и вместе с Маском полетим на Марс. Так вопрос не стоял. От Путина мы уже давно ничего не ждём – кроме новых бед.

    Не ждет ничего от Путина и Байден. Не ждёт Европа. Переговоры были не о том, как наладить связи, а как очертить границу, поставить вышки с пулеметами и развесить колючую проволоку. Дискуссия если и шла, то только о яркости прожекторов на вышках.

    Россия при Путине стала изгоем, с которой не переговариваются. А это означает одно – впереди либо деградация, либо эскалация. В любом случае страна, лишенная будущего. Дорога в пропасть. Как для простых граждан, так и для элит, застрявших в сужающемся коридоре между санкциями и маховиком репрессий.

    И чтобы ни происходило в геополитических высях, почти каждое утро в России все равно начнется с обысков. В 6 часов – Ника Самусик, в 10 – Максим Резник, день продолжается.

    И при этом Путин не гарант ничего. Для элит он такая же угроза. Во-первых, санкции – это про них, и даже «Искандерам» уже не очень смешно. Во-вторых, «дружелюбный концлагерь», как мы видим, с удовольствием принимает не только оппозиционеров, но уже и министров, губернаторов, мэров, сенаторов. Когда закончатся первые, а товарищ майор станет подполковником или полковником, то не сомневайтесь – он быстро разоблачит всех иностранных агентов, тайно внедрившихся в органы власти.

    Все ждут. Одни в ужасе, другие в нетерпении выслужиться перед начальником.

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США Джозеф Байден НАТО Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Светлана Чуніхіна
    Светлана Чуніхіна

    Політичний психолог

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Байден і Європа вже нічого від Путіна не очікують