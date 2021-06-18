Байден і Європа вже нічого від Путіна не очікують

Росія при Путіні стала ізгоєм, з яким не ведуть перемовини

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Перечитал всю аналитику по встрече Байдена с Путиным. Одни пытаются расшифровать некие тайные сигналы, другие уверяют, что самое важное скрыто от публики. На мой взгляд, все намного проще.

Байден неосторожно назвал Путина убийцей и решил это как-то сгладить на дипломатическом уровне, чтобы эскалация не приобрела неконтролируемый характер. Все, точка!

Встреча была абсолютно формальной, никаких прорывов. Все основные решения Байден согласовал накануне со своими ключевыми союзниками – с Европой и НАТО. Читайте документы, там все написано.

Важно другое. Любое публичное выступление Путина на публику вызывает ожидание катастрофы. От Послания ждали ввода войск в Украину, от встречи с Байденом – новой эскалации.

Согласитесь: никто ведь и не думал, что Путин выйдет оттуда и скажет: мы будем развивать экономические связи, отпустим политзаключенных и вместе с Маском полетим на Марс. Так вопрос не стоял. От Путина мы уже давно ничего не ждём – кроме новых бед.

Не ждет ничего от Путина и Байден. Не ждёт Европа. Переговоры были не о том, как наладить связи, а как очертить границу, поставить вышки с пулеметами и развесить колючую проволоку. Дискуссия если и шла, то только о яркости прожекторов на вышках.

Россия при Путине стала изгоем, с которой не переговариваются. А это означает одно – впереди либо деградация, либо эскалация. В любом случае страна, лишенная будущего. Дорога в пропасть. Как для простых граждан, так и для элит, застрявших в сужающемся коридоре между санкциями и маховиком репрессий.

И чтобы ни происходило в геополитических высях, почти каждое утро в России все равно начнется с обысков. В 6 часов – Ника Самусик, в 10 – Максим Резник, день продолжается.

И при этом Путин не гарант ничего. Для элит он такая же угроза. Во-первых, санкции – это про них, и даже «Искандерам» уже не очень смешно. Во-вторых, «дружелюбный концлагерь», как мы видим, с удовольствием принимает не только оппозиционеров, но уже и министров, губернаторов, мэров, сенаторов. Когда закончатся первые, а товарищ майор станет подполковником или полковником, то не сомневайтесь – он быстро разоблачит всех иностранных агентов, тайно внедрившихся в органы власти.



Все ждут. Одни в ужасе, другие в нетерпении выслужиться перед начальником.

Джерело: блог Дмитра Гудкова

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