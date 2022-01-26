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    МВС Росії оголосило в розшук рідного брата Навального

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    Олега Навального (ліворуч) у 2014 році о вже було засуджено на понад три роки позбавлення волі, його брат Олексій тоді отримав умовний термін<b></b> - МВС Росії оголосило в розшук рідного брата Навального

    Олега Навального (ліворуч) у 2014 році о вже було засуджено на понад три роки позбавлення волі, його брат Олексій тоді отримав умовний термін

    фото: АР

    У базі російського МВС вказано, що розшук пов'язаний із кримінальною справою

    Рідного брата російського опозиціонера Олексія Навального Олега оголосили в розшук в РФ. Про це пише DW.

    У базі російського МВС вказано, що розшук пов'язаний із кримінальною справою, але із якою саме не конкретизується.

    Напередодні стало відомо, що кримінально-виправна інспекція звернулась до суду з поданням про скасування Олегу Навальному умовного терміну за так званою санітарною справою.

    «Санітарна справа» – це переслідування учасників акції протесту 23 січня 2021 року на підтримку Олексія Навального. Кримінальні провадження проти учасників акції відкривали за порушення санітарно-епідеміологічних правил. 6 серпня 2021 року Олега Навального було засуджено на один рік позбавлення волі умовно із випробувальним терміном у один рік.

    Олег Навальний – молодший брат російського опозиційного політика Олексія Навального. У 2014 році його вже було засуджено на три з половиною роки позбавлення волі у колонії суворого режиму в справі Ів Роше. Він вийшов на свободу в червні 2018 року. За цією справою тоді також судили Олексія Навального, який отримав умовний термін.

    Після повернення до Росії у січні 2021 року Олексію Навальному замінили умовний термін на реальний. З урахуванням домашнього арешту опозиціонер повинен провести під вартою два роки і шість місяців.

    До слова, HBO та CNN зняли фільм про отруєння «Новачком» Навального.

    Як відомо, засуджений російський опозиційний політик Олексій Навальний вибрав у колонії професію швачки.

    Раніше Навальний отримав від Європарламенту премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» – головну нагороду Євросоюзу в області прав людини.

    Теги: Росія МВС Олексій Навальний опозиція розшук
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    МВС Росії оголосило в розшук рідного брата Навального