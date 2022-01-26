МВС Росії оголосило в розшук рідного брата Навального

Олега Навального (ліворуч) у 2014 році о вже було засуджено на понад три роки позбавлення волі, його брат Олексій тоді отримав умовний термін

У базі російського МВС вказано, що розшук пов'язаний із кримінальною справою

Рідного брата російського опозиціонера Олексія Навального Олега оголосили в розшук в РФ. Про це пише DW.

У базі російського МВС вказано, що розшук пов'язаний із кримінальною справою, але із якою саме – не конкретизується.

Напередодні стало відомо, що кримінально-виправна інспекція звернулась до суду з поданням про скасування Олегу Навальному умовного терміну за так званою санітарною справою.

«Санітарна справа» – це переслідування учасників акції протесту 23 січня 2021 року на підтримку Олексія Навального. Кримінальні провадження проти учасників акції відкривали за порушення санітарно-епідеміологічних правил. 6 серпня 2021 року Олега Навального було засуджено на один рік позбавлення волі умовно із випробувальним терміном у один рік.

Олег Навальний – молодший брат російського опозиційного політика Олексія Навального. У 2014 році його вже було засуджено на три з половиною роки позбавлення волі у колонії суворого режиму в справі Ів Роше. Він вийшов на свободу в червні 2018 року. За цією справою тоді також судили Олексія Навального, який отримав умовний термін.

Після повернення до Росії у січні 2021 року Олексію Навальному замінили умовний термін на реальний. З урахуванням домашнього арешту опозиціонер повинен провести під вартою два роки і шість місяців.

До слова, HBO та CNN зняли фільм про отруєння «Новачком» Навального.

Як відомо, засуджений російський опозиційний політик Олексій Навальний вибрав у колонії професію швачки.

Раніше Навальний отримав від Європарламенту премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» – головну нагороду Євросоюзу в області прав людини.