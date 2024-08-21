«Укрпошта» доставлятиме закордонні паспорти українцям по всьому світу

Громадяни України за кордоном зможуть оплатити доставку закордонного паспорта за допомогою електронної марки з QR-кодом

«Укрпошта» має партнерську мережу в 660 тис. відділень по всьому світу

Міністерство закордонних справ уклало меморандум з «Укрпоштою». Домовленість передбачає запуск сервісу доставки закордонних паспортів з вересня. Про це повідомляє пресслужба МЗС, пише «Радіо Свобода».

«Планується, що новий сервіс зручної та доступної доставки паспортів запрацює вже у вересні. МЗС та «Укрпошта» визначать оптимальні логістичні та економічно вигідні маршрути пересилання поштових відправлень. Громадяни України за кордоном отримають зручний сервіс доставки документів, передусім закордонних паспортів, за значно нижчою вартістю у порівнянні з міжнародними комерційними компаніями», – повідомляє відомство.

МЗС додає, що громадяни України за кордоном зможуть оплатити доставку закордонного паспорту на сайті «Укрпошти» за допомогою електронної марки з QR-кодом. Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме $6 та 10 грн ПДВ.

Після виготовлення паспорта «Укрпошта» забезпечуватиме його доставку на адресу закордонної дипломатичної установи в країні, де замовляли паспорт, для його видачі заявнику.

Нагадаємо, Кабінет міністрів проголосував за рішення щодо продовження на пів року роботи паспортного сервісу Державне підприємство «Документ» для українців за кордоном.

Як повідомлялося, закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» перестали видавати готові документи українцям через технічні причини, пов'язані зі зняттям відбитків пальців. Проте подача заявок на виготовлення нових паспортів продовжується у звичному режимі.

Раніше Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку.

Як повідомлялося, закордонні філії державного підприємства «Документ» 24 липня відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків.