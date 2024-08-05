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Ірландія звинуватила Росію в шпигунстві

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ірландія звинуватила Росію в шпигунстві
фото з відкритих джерел

Правоохоронці стурбовані діяльністю країн, які з недружніми намірами займаються шпигунством в Ірландії

Поліція Ірландії повідомила, що Росія – одна з небагатьох країн, які намагаються шпигувати на території Ірландії. Про це пише RTÉ.

Представник відділу, що займається питаннями держбезпеки, Майкл МакЕлганн заявив, що правоохоронці особливо стурбовані діяльністю країн, які з недружніми намірами займаються шпигунством в Ірландії.

За його словами, ці держави, зокрема Росія, прагнуть підтримувати в країні екстремістські угруповання та створюють недовіру до уряду. 

«Вони також намагаються викрасти секрети у держави та бізнесу, що підриває репутацію Ірландії», – додав МакЕлганн.

Він зазначив, що їхній відділ держбезпеки та розвідки має чотири департаменти, що займаються моніторингом діяльності в Ірландії чотирьох держав.

«Зважаючи на події у Солсбері у Британії, на вторгнення Росії в Україну – не думаю, що хтось здивується, якби я сказав, що одна з цих країн – Росія», – сказав Макелган, додавши, що серед них є також Китай.

Нагадаємо, Росія все більше вдається до шантажу і фінансових стимулів, щоб найняти німців для шпигунства після вислики з країн-членів ЄС близько 600 російських дипломатів.

До слова, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року кремлівський режим під виглядом біженців заслав на Захід своїх агентів, які, ймовірно, займаються політично вмотивованими вбивствами.

Читайте також: Кремль відправляє шпигунів до Словенії під виглядом «студентів» – The Wall Street Journal 
Теги: росія Ірландія шпигун

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