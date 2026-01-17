Україна запровадила санкції проти російських спортивних пропагандистів

Україна нагадує світові перед початком зимових Олімпійських ігор 2026 року, що спорт не поза політикою

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти трьох фізичних і двох юридичних осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Серед тих, до кого застосовано обмеження, – російський боксер та боєць, який публічно підтримує агресію РФ проти України та схвалює дії окупантів. Паралімпійський комітет Росії та його президент, а також Федерація комп’ютерного спорту Росії та її президент. Вони використовують спортивні майданчики для поширення антиукраїнських наративів і російської пропаганди, намагаючись у такий спосіб виправдати збройну агресію РФ проти України.

Завдяки запровадженню цих санкцій наша країна нагадує світові перед початком зимових Олімпійських ігор 2026 року, що спорт не поза політикою. Адже підсанкційні особи відкрито підтримують агресію, воєнні злочини та окупацію й таким чином руйнують принципи та цінності олімпійського руху.

«Погодив і наступні санкційні кроки – рішення незабаром. Тиск на Росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів. Уже зараз у персональних санкціях партнерів, також у списках проти юридичних осіб суттєва частина – це пропозиції України», – наголосив Президент у своєму зверненні.

Нагадаємо, Європейський Союз планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нові обмеження мають посилити економічний тиск на Москву, унеможливити обхід чинних санкцій та покарати осіб і структури, причетні до воєнних злочинів, зокрема до примусової депортації українських дітей.

У пакеті передбачено запровадження нових обмежень на поїздки, а також замороження активів для фізичних і юридичних осіб, відповідальних за вивезення дітей з окупованих територій України та їхнє ідеологічне «перевиховання». Додаткові санкції мають торкнутися енергетичного сектору та банківської системи Росії. Також Брюссель працює над тим, щоб усунути наявні лазівки, які дозволяють обходити вже чинні санкції.

Окремо ЄС розглядає можливість запровадження заборони на імпорт російського урану. Це рішення може стати першим кроком до санкцій проти державної корпорації «Росатом».

Раніше угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан, критикуючи рішення лідерів ЄС про надання кредиту на 90 млрд євро для Києва, висловив сумнів, що саме Російська Федерація здійснила напад на Україну. Віктор Орбан неодноразово називав фінансову допомогу ЄС «божевіллям».