16-річна двоборка Козлова вперше в кар'єрі виграла етап Інтерконтинентального кубка

Козлова змагається одразу в двох видах спорту: лижному двоборстві та стрибках на лижах з трампліну

16-річна спортсменка продовжує переписувати історію українського зимового спорту

Юна українська зірка зимових видів спорту Каріна Козлова стала тріумфаторкою етапу Інтерконтинентального кубка з лижного двоборства, що завершився в німецькому Шонаху. Про це повідомляє «Главком».

Перебіг змагань

Етап відбувався за класичною системою Гундерсена: стрибок із нормального трампліна та лижна гонка на 5 кілометрів. Каріна Козлова фактично вирішила долю золота ще під час першої частини турніру. Українка виконала блискучий стрибок на 95 метрів, за який отримала 128,3 бала. Це дозволило їй випередити всіх суперниць і стартувати в лижних перегонах із величезною перевагою у майже півтори хвилини.

У другій частині змагань – лижних перегонах – Каріні довелося демонструвати витримку. Попри те, що за чистим часом гонки вона показала 22-й результат, створеного на трампліні запасу вистачило для перемоги. На фініші Козлова випередила словенку Масу Лікожар на 14 секунд, зафіксувавши підсумковий час у 15:00.3 хвилини.

Лижне двоборство. Інтерконтинентальний кубок. Шонах. Жінки

Каріна Козлова (Україна) – 15:00.3 хв Маса Лікожар (Словенія) +14.0 с Тія Маловр (Словенія) +49.8 с

Нове кар'єрне досягнення

Ця перемога стала першою в кар'єрі спортсменки на такому високому рівні. Попереднім найкращим результатом було п'яте місце в середині січня в австрійському Айзенерці.

Нагадаємо, що шістнадцятирічна Каріна Козлова переписала історію вітчизняних стрибків на лижах з трампліна, ставши першою українкою, якій вдалося пробитися до тридцятки найсильніших на етапі жіночого Кубка світу. На змаганнях на нормальному трампліні у словенському Любно юна атлетка, яка спеціалізується у лижному двоборстві, продемонструвала неймовірну налаштованість на позитивний результат. Українка в підсумку посіла підсумкове 28-ме місце.

До слова, Козлова також стала першою в історії України лижною двоборкою, яка здобула очки для національної збірної команди на етапі Кубка світу. Для юної спортсменки це був дебют на дорослому рівні Кубка світу. До цього вона мала досвід виступів лише на чемпіонаті світу, де посіла 31-ше місце.