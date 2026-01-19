Мультимедаліст Олімпійських Ігор Романчук завершив спортивну кар'єру

Романчук протягом своєї кар'єри встановив європейський та олімпійський рекорд, які було пізніше побито

Плавець вирішив припинити свої виступи на професійному рівні, відклавши це рішення на два роки

Легендарний український плавець Михайло Романчук офіційно оголосив про завершення професійної спортивної кар'єри у віці 29 років. Про це дворазовий призер Олімпійських ігор повідомив на спеціальній пресконференції 19 січня 2026 року, інформує «Главком».

Спортсмен вирішив підбити підсумок своєї багаторічної та надзвичайно успішної кар'єри на міжнародній арені. Останнім офіційним стартом для титулованого атлета стала Олімпіада-2024 у Парижі, яка виявилася для нього справжнім випробуванням. Через хворобу, що спіткала його безпосередньо під час змагань, Михайло Романчук не зміг продемонструвати свій максимум, посівши 17-те місце у кваліфікації на дистанції 800 метрів вільним стилем та вимушено знявшись зі своєї коронної дистанції 1500 метрів.

Романчук залишає великий спорт як один із найуспішніших та найбільш впізнаваних плавців в історії незалежної України. Його ім'я завжди буде закарбоване в історії українського спорту завдяку сріблу та бронзі, здобутим на Іграх у Токіо-2020. За кількістю олімпійських нагород у плаванні він посідає почесне друге місце в національній історії, поступаючись лише легендарній Яні Клочковій.

За свою кар'єру він став чотириразовим призером чемпіонатів світу з водних видів спорту, причому його успіхи не обмежувалися лише басейном. Зокрема, у 2022 році він здобув історичну для України медаль у плаванні на відкритій воді на дистанції 5 км. На континентальному рівні Романчук домінував протягом десятиліття, ставши десятиразовим медалістом чемпіонатів Європи, з яких шість разів піднімався на найвищу сходинку п'єдесталу. Також плавець є чинним володарем трьох національних рекордів на дистанціях 400, 800 та 1500 метрів вільним стилем.

Попри завершення виступів у басейні, плавець не полишає свій вид спорту остаточно, а лише змінює вектор своєї діяльності. Наприкінці 2025 року він розпочав новий етап у житті, отримавши посаду віцепрезидента Федерації плавання України. Окрім адміністративної роботи та реформування виду спорту на державному рівні, Романчук планує активно займатися тренерською діяльністю, передаючи свій неоціненний досвід дітям у своїй академії. Також він продовжує виконувати важливу дипломатичну місію як Європейський молодий олімпійський посол, популяризуючи цінності чесної боротьби та здорового способу життя серед молоді.

