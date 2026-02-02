Головна Спорт Новини
Курс на видовищність: один із найстаріших олімпійських видів спорту змінює правила

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Курс на видовищність: один із найстаріших олімпійських видів спорту змінює правила
Сучасне п'ятиборство втратило дві олімпійські квоти порівняно з Олімпіадою-2024 через непереконливі показники переглядів та залученості
фото: Федерація сучасного п'ятиборства України

Сучасне п'ятиборство продовжує видозмінюватися 

Міжнародний союз сучасного п'ятиборства під керівництвом Роба Стайла оголосив про масштабну реформу дисципліни та перенесення ключових змагань 2026 року до Китаю. Про це повідомляє «Главком»

Причина змін

Головною метою трансформації є адаптація спорту до вимог телевізійного формату та утримання місця в олімпійській програмі. У 2026 році федерація реалізує стратегію «Race Across China», що передбачає проведення двох головних чемпіонатів у великих китайських мегаполісах. З 24 по 30 серпня столиця провінції Гуйчжоу, Гуйян, прийматиме Чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства, а вже з 2 по 6 вересня у Пекіні відбудеться Чемпіонат світу з подолання перешкод. Вибір локацій зумовлений прагненням вийти на величезний комерційний ринок Азії та залучити нових спонсорів, відійшовши від традиційної орієнтації виключно на Європу.

Основні зміни

Новий 90-хвилинний формат змагань зазнав суттєвих коректив задля підвищення динамічності. Зокрема, дистанцію у плаванні вільним стилем скорочено вдвічі – з 200 до 100 метрів. Це, на думку очільників UIPM, зробить запливи видовищнішими. Натомість у фінальному лазер-рані кількість вогневих рубежів збільшено до п’яти, оскільки стрільба додає змаганням необхідного драматизму. При цьому дистанція не зросте: перша стрільба буде виконуватися одразу на початку забігу. 

Міжнародна федерація намагалася запропонувати ще одну зміну, але її не було підтримано. Як повідомляє Федерація сучасного п'ятиборства України, хотіли зменшити тривалість поєдинків у фехтуванні з однієї хвилини до 45 секунд. У підсумку, рішення щодо цієї правки формату не було прийняте. 

Критика з боку спортивної спільноти

Попри оптимізм функціонерів, рух Pentathlon United, до якого входять титуловані атлети, зокрема олімпійська призерка Кейт Алленбі, виступає з різкою критикою реформ. Спортсмени звинувачують керівництво UIPM у руйнуванні ідентичності п'ятиборства та ігноруванні думки професійної спільноти. Згідно з внутрішніми опитуваннями, понад 85% атлетів незадоволені методами управління федерації, вважаючи, що заміна верхової їзди на перешкоди є лише спробою замаскувати провали в маркетингу та управлінні видом спорту.

Нагадаємо, що українець Юрій Ковальчук здобув золото чемпіонату Європи-2025 з п'ятиборства. Континентальна першість проходила в іспанському Мадриді. 

спорт сучасне п'ятиборство

