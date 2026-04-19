Кривавий теракт у Києві. Поведінка поліцейських, що прибули на виклик, шокувала мережу (відео)

Цивільні особи залишилися без захисту

Під час учорашнього теракту в столиці зафіксовано бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. Про це пише «Главком».

Через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків, на жаль, врятуватися не вдалося.

На цей час Національна поліція не надала офіційних коментарів щодо поведінки своїх співробітників під час інциденту.

Люди у коментарях під постом писали, що судячи з відео, поліцейські свідомо залишили малолітнього у смертельній небезпеці. В цілому думка була одна – правоохоронці не праві.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей.

«Також в лікарні померла жінка, яка була серед 10 госпіталізованих, поранених стрільцем. Її особу встановлюють, жінці було близько 30 років», – додав він.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі невідомий почав стріляти в людей. Чоловік відкрив вогонь на вулиці Деміївський. На місці інциденту багато крові.