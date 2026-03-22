На Одещині суд виніс вирок співучаснику теракту, який переховувався від правосуддя 10 років

Надія Карбунар
Надія Карбунар
На Одещині суд виніс вирок співучаснику теракту, який переховувався від правосуддя 10 років
Обвинувачений залишив машину з вибухівкою біля кафе
За версією обвинувачення, зловмисники переслідували мету розпалювання міжнаціональної ворожнечі та провокації воєнного конфлікту в Україні

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області визнав місцевого жителя винним у терористичному акті, що призвів до загибелі людини. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Судовий репортер».

Злочин трапився 14 квітня 2016 року в смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області. Тоді поблизу залізничного вокзалу, поруч із кафе «Дружба» вибухнув автомобіль. Шестеро осіб дістали поранення і одна людина загинула.

Як з’ясувало слідство, машину з саморобним вибуховим пристроєм і таймером припаркували двоє чоловіків. Їх дії зафіксували камери відеоспостереження.

За версією обвинувачення, зловмисники переслідували мету розпалювання міжнаціональної ворожнечі та провокації воєнного конфлікту в Україні.

Організатора затримали і ще в 2018-му засудили до 15 років ув’язнення.

Виконавець же чинив фізичний опір працівникам Служби безпеки України, зміг утекти і декілька років значився у розшуку. Його почали судити заочно в Каховському міськрайонному суді Херсонської області. Але після того, як цей суд опинився в окупації, втрачені матеріали відновили і розгляд продовжив Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області.

У листопаді 2025-го прокурор у судовому засіданні посилався на те, що обвинувачений, за даними СБУ, переховується у Приморському районі Одеси.

Офіційно обвинуваченого не затримували, але 26 січня 2026-го він був присутній на судовому засіданні і його помістили під варту.

У подальшому він дав показання у суді, визнав себе винним і детально розповів про обставини вчиненого та щиро розкаявся. Чоловік розповів, що організатора знав близько 20 років. Якось у телефонній розмові поскаржився на складне матеріальне становище, і знайомий невідкладно запропонував роботу. Від початку було зрозуміло, що робота має протиправний характер. Далі спільник розповів про план підриву автомобіля. Усвідомлюючи, що це терористичний акт, обвинувачений згодився. Для підготовки він через аеропорт в окупованому Сімферополі АР Крим літав до Мурманська, РФ, де в період з 23 лютого по 16 березня 2016 року проходив навчання. Після вибуху, як розповів обвинувачений, спільник заплатив йому $5000.

Вироком суду терористу призначили 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Московський міський суд виніс вирок 72-річному громадянину США Стівену Габбарду, засудивши його до шести років і десяти місяців ув'язнення за участь у військових діях на боці України.

До слова, Хмельницький міськрайонний суд призначив чотири роки і два місяці позбавлення волі військовозобов’язаному, який ухилився від мобілізації. 

На Одещині суд виніс вирок співучаснику теракту, який переховувався від правосуддя 10 років
На Одещині суд виніс вирок співучаснику теракту, який переховувався від правосуддя 10 років
