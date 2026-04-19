«Недосвідчений офіцер». Жуков розповів про підлеглих, які тікали від пострілів у Києві

Колишній начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков оцінив дії патрульних, які під час теракту в Києві тікали від пострілів і залишили дитину саму. Про це він розказав на брифінгу, інформує «Главком».

За словами Жукова, один із патрульних – офіцер поліції, який служить із 2024 року, а його колега у поліції з 2015 року й працювала з ним у підсиленні.

«Може у неї і був більший досвід, але вийшло як вийшло», – каже Жуков.

За його словами, поліціянти завжди проходять вогневу й тактичну підготовки, зокрема стріляють зі своєї зброї в тирі, але «у цьому випадку вони її не застосували».

Він вказує, що поліціянти дезорієнтувалися, коли почалися постріли, і почали бігти в бік своєї машини. Хлопець, біля якого вони перебували, почав іти за ними, і вже інший поліціянт оглянув його поранення.

Жуков зазначив, що патрульні дістали зброю з кобури, проте не стріляли. Хоча мали зробити попереджувальний постріл угору, або й застосувати зброю, зважаючи на загрозу.

У коментарі журналістам Жуков заявив, що і як командир підрозділу поліції, і «як людина» вважає, що потрібно було відразу застосувати зброю та ліквідувати стрільця. Тому він також підтримує ініціативу щодо легалізації особистої зброї для громадян.

А очільник Національної поліції України Іван Вигівський назвав поведінку поліціянтів «ганебною» та заявив, що вони б усе одно відкрили кримінальне провадження проти них, навіть якби відео не поширили в мережі, адже побачили б це на записах із нагрудних відеореєстраторів.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета.

Напередодні генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.