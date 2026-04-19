Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Голова патрульної поліції подав у відставку після стрілянини в Києві

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Євгеній Жуков ухвалив рішення після ганебної втечі патрульних із місця теракту в Києві

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «РБК-Україна».

Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

«Я як бойовий офіцер ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку я обіймаю. Я думаю, так буде справедливо», – оголосив Жуков під час пресконференції щодо стрілянини.

Жуков також прокоментував дії патрульних під час стрілянини. За його словами, вони вчинили «непрофесійно та недостойно».

«Вони погано зорієнтувалися та залишили у небезпеці поранених цивільних людей. Дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено і всі керівники будуть відповідати за ці вчинки. Всі керівники, які є начальниками у цих двох поліцейських», – сказав він.

Водночас голова Нацполіції Іван Вигівський зазначив, що Жукову «знайдуть якусь іншу посаду».

«Можливо, вона буде пов'язана з допомогою саме щодо війни», – уточнив очільник Нацполу.

Нагадаємо, одна з мешканок будинку, біля якого стався кривавий теракт у Києві, розповіла про спроби зупинити нападника. Вона наголошує: у нього була єдина ціль – убити людей.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Унаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей. Ще одна жінка померла в лікарні. 10 людей доставили до лікарень після поранень, ще шістьом постраждалим від дій терориста медики надали допомогу на місці.

За даними мера Києва Віталія Кличка, станом на обід 19 квітня серед поранених стрілком у Голосіївському районі столиці – восьмеро осіб досі лишаються у лікарнях. Серед них – одна дитина, яка перебуває у стабільному стані середньої тяжкості. Серед дорослих один постраждалий – у вкрай важкому стані, троє – в тяжкому і ще троє – у стані середньої тяжкості.

Крім того, у КМДА спростували інформацію про смерть матері 12-річного хлопчика внаслідок стрілянини в Києві. Як виявилося, після теракту в лікарні померла не мама хлопчика, а тітка.

Читайте також:

Теги: Київ Україна розслідування смерть теракт звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна і Угорщина: чому економіка сильніша за політику
Україна і Угорщина: чому економіка сильніша за політику
15 квiтня, 07:07
80-річна жінка з інвалідністю насправді є матір’ю цивільної дружини киянина
«Посипалися» на деталях: прикордонники викрили фіктивний шлюб киянина з 80-річною тещею
20 березня, 13:18
Ракета Х-69 з'явилася у росіян вже під час війни
Цієї ночі ворог атакував Україну ракетами Х-69: що відомо про нову розробку окупантів
24 березня, 11:34
Трамп заявив, що США завдадуть надзвичайно сильного удару по Ірану
Трамп заявив, що США завдадуть надзвичайно сильного удару по Ірану
2 квiтня, 05:20
Міністерство фінансів включило рієлторів до системи фінмоніторингу, і тепер вони мають звітувати про угоди з нерухомістю
Нові правила фінмоніторингу угод з нерухомістю. Рієлтори стали дибки
4 квiтня, 11:32
Смарт-квартира має загальну площу всього 20 кв. м
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира біля ринку «Троєщина» за 6 тис. грн
7 квiтня, 12:22
В Україні затверджено річну відстрочку для молодих контрактників
В Україні затверджено річну відстрочку для молодих контрактників
9 квiтня, 01:32
Інцидент стався близько 06:50 ранку на вулиці Бульварно-Кудрявській
Поліція у Києві затримала чоловіка, який пошкодив авто нардепа Гузя
11 квiтня, 13:49
Суд погодився з позицією прокуратури та залишив спірні земельні ділянки у складі ландшафтного заказника «Протасів Яр»
Битва за «Протасів Яр». Суд підтвердив законність створення ландшафтного заказника
14 квiтня, 18:49

Події в Україні

ЗСУ на Запоріжжі відбили наступ росіян на мотоциклах
ЗСУ на Запоріжжі відбили наступ росіян на мотоциклах
У Чернігові сталася стрілянина на вулиці
У Чернігові сталася стрілянина на вулиці
Голова патрульної поліції подав у відставку після стрілянини в Києві
Голова патрульної поліції подав у відставку після стрілянини в Києві
У Сумах дружина військового народила трійню
У Сумах дружина військового народила трійню
ЗСУ вперше у світі збили «Шахед» дроном з надводної платформи (відео)
ЗСУ вперше у світі збили «Шахед» дроном з надводної платформи (відео)
Окупанти атакували таксі в Херсоні, є загиблий і поранений
Окупанти атакували таксі в Херсоні, є загиблий і поранений

Новини

Історичний український фінал. Визначилася переможниця турніру WTA в Руані
Сьогодні, 18:00
«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:25
На Чемпіонаті Європи з дзюдо освистали російський гімн
Сьогодні, 14:56
Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок
Сьогодні, 07:00
В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026
Сьогодні, 06:26
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua