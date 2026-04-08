У Києві оголошено вирок ґвалтівнику 15-річної дівчини: деталі справи

Сторона обвинувачення просила для ґвалтівника 12 років позбавлення волі, тож оскаржуватиме вирок в апеляції

У Деснянському районі столиці винесено вирок 49-річному чоловіку, якого визнано винним у зґвалтуванні 15-річної дівчини. За активного підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва суд призначив зловмиснику покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами справи, злочин стався у серпні 2025 року, коли обвинувачений познайомився з неповнолітньою на вулиці та за допомогою маніпуляцій сформував у неї довірливе ставлення. Під час першої зустрічі чоловік не виявляв агресії, вдаючи з себе друга та пригощаючи дівчину алкоголем у себе вдома. Однак уже під час наступного візиту до його помешкання новий знайомий скористався безпорадним станом підлітка та зґвалтував її.

Невдовзі після скоєного чоловіка було затримано правоохоронцями. Під час судового розгляду фігурант не визнавав своєї провини та намагався переконати суд, що взагалі не мав жодних близьких стосунків із постраждалою. Втім, його лінія захисту була повністю спростована результатами проведеної експертизи.

Деснянський районний суд міста Києва, дослідивши надані докази, визнав підсудного винним та засудив до реального терміну ув’язнення. Водночас сторона обвинувачення, яка наполягала на 12 роках позбавлення волі, готує апеляційну скаргу через м'якість призначеного покарання. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

