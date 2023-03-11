Нові санкції РНБО та вихід Московської церкви з Лаври: головне за ніч

УПЦ МП виселяється з усіх приміщень Лаври, а зареєстрована в Україні компанія Parimatch потрапила під санкції

Президент України Володимир Зеленський увів санкції проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб грального бізнесу. Тим часом Києво-Печерська лавра розриває договір із Українською православною церквою Московського патріархату з 29 березня. Монахи УПЦ МП мають покинути всі приміщення заповідника. Крім того, скандальний «Ашан» подвоїв свою присутність у Росії, а в Підмосков’ї палав черговий завод. «Главком» зібрав у добірку головні новини ночі проти 11 березня.

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Нові санкцій РНБО

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про запровадження санкцій проти 120 фізичних і 287 юридичних осіб.

Серед фізичних осіб, які потрапили під обмеження, є громадяни Росії, а також Кіпру, Великої Британії, Туреччини, Нідерландів, Польщі тощо. Також санкції застосовано до 287 юридичних осіб, серед яких російські букмекерські компанії, організатори лотерей, іподроми, інвестиційні та розважальні компанії тощо.

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Крім того, під санкції потрапила зареєстрована в Україні компанія Parimatch.

Велике виселення з Лаври

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розриває договір з Українською православною церквою Московського патріархату з 29 березня. Рішення стосується усіх приміщень, орендованих УПЦ МП в Лаврі. Це підтвердив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко. Водночас Московська церква відмовляється повертати державі «культурний спадок».

«Ашан» подвоїть присутність у Росії

Французька мережа супермаркетів «Ашан» планує відкрити нові магазини в Росії під назвою «Мій Ашан». Там продаватимуться товари під власним брендом ритейлу. Своєю основною місією в Росії скандальна компанія назвала забезпечення тамтешнього населення якісними продуктами за доступними цінами.

Путін поїде на саміт G20?

Російський диктатор Володимир Путін, можливо, відвідає саміт G20, який пройде в Індії у вересні 2023 року. Для цього у Кремлі корегується робочий графік президента РФ, хоча сам він ще не ухвалив остаточне рішення.

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Горить-палає в Підмосков’ї

У Московській області РФ спалахнув цех із виробництва пластику. Як зазначило МНС Росії, пожежа сталася в підмосковному селищі Колюбакіно й охопила приблизно п’ять тисяч квадратних метрів. Внаслідок загоряння обвалилася покрівля приміщення.