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Нові санкції РНБО та вихід Московської церкви з Лаври: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нові санкції РНБО та вихід Московської церкви з Лаври: головне за ніч
фото з відкритих джерел

УПЦ МП виселяється з усіх приміщень Лаври, а зареєстрована в Україні компанія Parimatch потрапила під санкції

Президент України Володимир Зеленський увів санкції проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб грального бізнесу. Тим часом Києво-Печерська лавра розриває договір із Українською православною церквою Московського патріархату з 29 березня. Монахи УПЦ МП мають покинути всі приміщення заповідника. Крім того, скандальний «Ашан» подвоїв свою присутність у Росії, а в Підмосков’ї палав черговий завод. «Главком» зібрав у добірку головні новини ночі проти 11 березня.

Нові санкцій РНБО

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про запровадження санкцій проти 120 фізичних і 287 юридичних осіб.

Серед фізичних осіб, які потрапили під обмеження, є громадяни Росії, а також Кіпру, Великої Британії, Туреччини, Нідерландів, Польщі тощо. Також санкції застосовано до 287 юридичних осіб, серед яких російські букмекерські компанії, організатори лотерей, іподроми, інвестиційні та розважальні компанії тощо.

Крім того, під санкції потрапила зареєстрована в Україні компанія Parimatch.

Велике виселення з Лаври

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» розриває договір з Українською православною церквою Московського патріархату з 29 березня. Рішення стосується усіх приміщень, орендованих УПЦ МП в Лаврі. Це підтвердив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко. Водночас Московська церква відмовляється повертати державі «культурний спадок».

«Ашан» подвоїть присутність у Росії

Французька мережа супермаркетів «Ашан» планує відкрити нові магазини в Росії під назвою «Мій Ашан». Там продаватимуться товари під власним брендом ритейлу. Своєю основною місією в Росії скандальна компанія назвала забезпечення тамтешнього населення якісними продуктами за доступними цінами.

Путін поїде на саміт G20?

Російський диктатор Володимир Путін, можливо, відвідає саміт G20, який пройде в Індії у вересні 2023 року. Для цього у Кремлі корегується робочий графік президента РФ, хоча сам він ще не ухвалив остаточне рішення.

Горить-палає в Підмосков’ї

У Московській області РФ спалахнув цех із виробництва пластику. Як зазначило МНС Росії, пожежа сталася в підмосковному селищі Колюбакіно й охопила приблизно п’ять тисяч квадратних метрів. Внаслідок загоряння обвалилася покрівля приміщення.

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Теги: лавра церква санкції саміт путін завод Володимир Зеленський поліція Олександр Ткаченко диктатор пожежа

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