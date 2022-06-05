Санкції вдарили по росіянках: від яких косметологічних процедур довелося відмовитися

Контурна пластика обличчя та операція зі збільшення грудей подорожчали від 10 до 100%

У Росії омолоджувальні процедури в середньому подорожчали на 20%. Це пов’язано із введеними санкціями проти держави-агресорки, пише місцеве видання ForPost.

За даними кандидата медичних наук, гендиректора столичної клініки «Світанок» Олексія Парамонова, у березні-квітні 2022 року спостерігалися «істеричні стрибки цін» на процедури, що омолоджують, а також пластичні операції. Зокрема, контурна пластика обличчя та операція зі збільшення грудей подорожчали від 10 до 100%.

Тому з метою економії росіянки стали відмовлятися від процедур, що омолоджують і повертатися до натуральної краси та природного старіння, зазначило місцеве видання.

Також подорожчали не лише послуги, а й косметологічне обладнання. Так, наприклад, у найбільшому російського холдингу Martinex, що працює в галузі терапевтичної косметології, естетичної та клінічної медицини, у квітні апарати для косметологів подорожчали на 50-60%. Нині найдешевший косметологічний апарат коштує 112 тис. російських рублів.

За даними експертів, здебільшого подорожчало закордонне обладнання та сировина до нього. На частку продукції європейських, американських виробників припадає 70% російського ринку.

«Інфляція на процедури, що омолоджують, відбила у росіянок бажання коригувати зовнішність. За даними керівників деяких столичних клінік естетичної медицини, кількість пацієнток знизилася приблизно на 30%», – сказав Олексій Парамонов.

Крім цього, російське видання зауважило: їхні виробники поки що не можуть налагодити випуск власних запчастин для ремонту та обслуговування косметологічних апаратів, вироблених у США та Європі. Тому клінікам доводиться купувати комплектуючі та сировину на невигідних для себе умовах. Фінансові втрати вони включають у вартість послуг.

Обійти санкції росіяни розраховують за допомогою Південної Кореї, яка є передовою країною в індустрії краси.

Як відомо, через західні санкції імпорт ботулотоксинів до Росії скоротився втричі порівняно з 2021 роком. Це спричинило гострий дефіцит ботоксу у косметологічних російських клініках.

У січні-березні імпорт у РФ ботулотоксинів, що використовуються для корекції зморшок, впав утричі порівняно з минулим роком, до 74,5 тис. упаковок. Ввозилося лише два препарати – диспорт від французької Ipsen (73,8% всього імпорту) та ксеомін від німецької Merz. Але їх постачання скоротилося на 31% і 3% відповідно.

У 2021 році 25,3% імпорту ботулотоксинів припало на ботокс від Allergan, що належить американській AbbVie. Але у березні AbbVie оголосила про припинення імпорту на знак протесту проти війни Росії в Україні.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато відомих іноземних компаній оголосили про вихід із російського ринку. Зокрема, офіційні ритейлери Apple у Росії почали закривати магазини, перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком. Також російський ринок покидає Starbucks та мережа з продажу джинсового одягу Levi Strauss & Co.

16 травня компанія McDonald's повідомила, що ухвалила рішення про повний вихід з Росії й що продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів.