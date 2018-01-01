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    Думки вголос

    Кремль хитрує стосовно України

    Росіяни готові передати Україні хіба що купу металобрухту з Криму
    Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність Москви передати Україні зброю і військову техніку, яку Збройні сили України залишили в Криму, коли покидали окупований півострів. Процес передачі був заморожений невдовзі після незаконної анексії, українській армії повернули лише невелику частину техніки, і потім російське керівництво тему
    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Сьогодні, 07:17
    • Розсилка
    Зелені чоловічки Путіна
    Фото: EPA/UPG
    Зелені чоловічки Путіна

    Росіяни готові передати Україні хіба що купу металобрухту з Криму

    Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність Москви передати Україні зброю і військову техніку, яку Збройні сили України залишили в Криму, коли покидали окупований півострів. Процес передачі був заморожений невдовзі після незаконної анексії, українській армії повернули лише невелику частину техніки, і потім російське керівництво тему не коментувало.

    Навесні 2014 року, коли Україна вела переговори з росіянами, щоб вивести свої війська з Криму, про те, щоб вони передали військову техніку і озброєння - як кораблі ВМС України, так і техніку військ нашої берегової охорони - ми підтримували зв'язок із українськими офіцерами, які брали участь у переговорному процесі. І вони говорили, що росіяни масово і навмисне виводять цю техніку з ладу, оскільки тоді, мабуть, була установка передати якщо не все, то основну частину. Але потім вони передали нам мізерну частину техніки, після чого переговори застопорилися і просто затихли.

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    А тепер виникає питання: три з половиною роки вся ця техніка мало того, що відразу виводилася з ладу, так ще й була не на консервації, не на збереженні, а фактично стояла під відкритим небом – і в якому вона зараз стані? Не виключено, що на відновлення цієї техніки нам потрібно буде витратити колосальні кошти. У цьому випадку, боюся, якщо росіяни нам все-таки готові щось передати, то мова йде не більш ніж про купу металобрухту, яка має сумнівну цінність.

    Друге питання – чому саме зараз, три з половиною роки згодом, Путін про це згадав? Особисто я це пов'язую з тими позовами, які Україна зараз готує щодо Криму. Очевидно, логіка Москви наступна: є майно української армії, яке залишилося в Криму, ми його передамо, воно нам даром не потрібне; а ось що стосується всього іншого – цивільної інфраструктури, промислових підприємств тощо, то це вже власність кримчан, які на «референдумі» у березні 2014 року висловилися за входження до складу Росії. Думаю, що тільки логіка така.

    А наша прокуратура зараз дуже потужно працює за цими позовами щодо Криму в різних судових інстанціях. У Мін'юсті в статусі заступника міністра юстиції є уповноважений якраз зі збору доказів злочинів Росії в Криму, на окупованих територіях. І збір таких даних йде досить потужно.

    Росіяни, безсумнівно, про це знають. І реагують.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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