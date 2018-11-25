Окупація Азовського моря. Кремль перейшов до «активної фази»

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щодо агресії РФ в Чорному і Азовському морях

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Кремль перешел к «активной фазе» агрессивных действий - во время перехода Керченского пролива пограничные корабли ФСБ РФ типа «Соболь», «Дон», катера типа «Мангуст» и «Суздалец» совершили агрессивные действия против украинских кораблей, российский корабль «Дон» совершил таран рейдового буксира в составе группы кораблей ВМС Украины.

План Путина, реализуемый через погранвойска ФСБ РФ, очевиден: после фактической экономической блокады украинских портов в Азовском море перейти к запугиванию уже ВМС Украины своими военными средствами.

При этом, как и стоило ожидать, российская ФСБ сразу же принялась вопить – мол, украинские военные корабли «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ», а российские пограничники, мол, лишь реагировали на такую невиданную «украинскую агрессию». Хотя в ВМС ВС Украины заявили, что про планы перехода своих кораблей проинформировали заранее в соответствии с нормами обеспечения безопасности судоходства.

Момент для провокации в Москве выбрали подходящий, явно надеясь, что на данный момент внимание цивилизованного мира приковано исключительно к событиям во Франции. А превентивное, лживое до последнего слова обвинение в адрес Украины в «агрессии», по задумке Кремля, должно снять все логично ожидаемые обвинения в агрессии с самой России.

Зачем данная провокация нужна Путину, и почему именно сейчас?

Здесь стоит вспомнить, что всего день назад МИД Украины официально заявил, что в декабре с.г. представит проект резолюции о милитаризации Россией Черного и Азовского морей для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН.

Таким образом, для Москвы подобная провокация нужна по двум причинам:

во-первых, создать «базу» для обвинений самого Киева в «агрессивных действиях» в Черном и Азовском морях, и под этим лживым лозунгом консолидировать своих вассалов в ГА ООН (Беларусь, Армения и пр.), стараясь похоронить резолюцию.

во-вторых, дать четкий сигнал Киеву: для РФ не существует никаких норм международного права и двусторонних договоренностей – что хотим, то и воротим, а потому если Украина собирается защищать свои интересы в Азовском и Черном морях, то Москва будет действовать, как Путину в голову стукнет. Наплевав и на международное право, и на международное сообщество, да и вообще на всех и вся.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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