Про провокації РПЦ та ФСБ щодо українських віруючих

РПЦ-ФСБ турбує лише тотальний контроль над розгалуженою мережею агентів впливу в Україні

Мовою оригіналу На днях Кремль в очередной раз наглядно показал, какая роль отводится структурам УПЦ МП в планах российского руководства. На состоявшемся в столице РФ Архиерейском Соборе был внесен ряд изменений в Устав РПЦ, которые пытались преподнести как «усиление автономии УПЦ МП», «перенесение управляющего центра в

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Патріарх Кирило

РПЦ-ФСБ турбує лише тотальний контроль над розгалуженою мережею агентів впливу в Україні

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На днях Кремль в очередной раз наглядно показал, какая роль отводится структурам УПЦ МП в планах российского руководства. На состоявшемся в столице РФ Архиерейском Соборе был внесен ряд изменений в Устав РПЦ, которые пытались преподнести как «усиление автономии УПЦ МП», «перенесение управляющего центра в Киев» и т.д. Но по факту новые правки сделают эту организацию еще более зависимой от Москвы.

Как было раньше?

В Уставе РПЦ-ФСБ была глава №11 «Самоуправляемые церкви». В этой главе был пункт 18 следующего содержания.

«18. Украинская Православная Церковь является самоуправляемой с правами широкой автономии.

В своей жизни и деятельности она руководствуется Томосом Патриарха Московского и всея Руси 1990 года и Уставом Украинской Православной Церкви, который утверждается ее Предстоятелем и одобряется Патриархом Московским и всея Руси».

Что изменилось?

Теперь в Уставе РПЦ сформировали отдельную главу № 10 под названием «Украинская Православная Церковь».

Текст этой главы до буквы совпадает с нормами, которые содержались в бывшей главе 11 Устава и касались всех «самоуправляемых» церквей. Теперь к каждой норме добавили фразу «Украинская православная церковь», исключив возможность вольных трактовок.

О чем гласят эти нормы? Просто смотрим Устав РПЦ-ФСБ.

3. «Устав УПЦ МП одобряется Патриархом Московским и всея Руси».

Т.е., он одобряется в Москве.

5. «Предстоятель Украинской Православной Церкви избирается епископатом Украинской Православной Церкви и благословляется Святейшим Патриархом Московским и всея Руси».

Т.е., окончательное решение – в Москве.

6. «Имя Предстоятеля поминается во всех храмах Украинской Православной Церкви ПОСЛЕ имени Патриарха Московского и всея Руси».

Т.е., глава церкви – в Москве. И теперь в Уставе РПЦ прямо предписано, чтобы в храмах УПЦ МП в обязательном порядке молились за гражданина Гундяева, восхваляющего агрессию Путина в Крыму и на Донбассе. Так происходило и раньше, но часть священников после нападения России перестали это делать. Теперь миллионы украинских верующих, в том числе и те, чьи близкие сражаются на Донбассе против российских оккупантов, будут вынуждены прославлять открытого пособника убийц, потому что так предписывает руководящий документ.

8. «Решение об образовании или упразднении епархий, входящих в Украинскую Православную Церковь, и об определении их территориальных границ принимаются ее Синодом с последующим утверждением Архиерейским Собором».

Т.е., решение утверждается (или нет) в Москве.

10. «Решения Поместного и Архиерейского Соборов являются обязательными для Украинской Православной Церкви».

Т.е., решения из Москвы имеют высшую силу.

12. «В Украинской Православной Церкви действует собственная высшая церковно-судебная инстанция. При этом суд Архиерейского Собора является церковном судом высшей инстанции для Украинской Православной Церкви».

Т.е., высший суд - в Москве.

13. «Украинская Православная Церковь получает святое миро от Патриарха Московского и всея Руси».

Без комментариев.

И вот теперь ответим на вопрос: где же находится реальный управляющий центр этой церкви?

Ввиду выше приведенных пунктов, вписав в новую редакцию устава РПЦ-ФСБ фразу «Центр управления Украинской Православной Церкви находится в городе Киеве» российские кураторы окончательно низвели украинских архиереев до положения декораций в не очень хорошем спектакле.

Хочу напомнить, что вместе с коллегами я являюсь соавтором законопроекта (№4511), нацеленного на упорядочивание отношений с религиозными организациями, управляющий центр которых находится в стране, официально признанной агрессором. Смысл законопроекта - как бы его не перекручивали московские попы, крича о «гонениях на христиан» и о том, что «государство лезет в дела церкви» - как раз в том, чтобы церковные структуры в Украине, руководимые страной-агрессором, не лезли в дела государства Украина, подрывая основы национальной безопасности нашей державы. И данным законопроектом церковь, руководимая агрессором, всего лишь должна пообещать не вести подрывную деятельность…

Все мы были свидетелями, как после регистрации этого законопроекта российские пропагандисты и их друзья в Украине обвиняли меня во всех грехах, да и нынешние телодвижения РПЦ-ФСБ – реакция на наш законопроект. Хотя, к слову, в тексте документа нет упоминаний ни одной религиозной организации. Это яркий пример, как на ворах сгорела не только шапка, но и все остальное, вместе с крестиком в придачу.

В РПЦ-ФСБ прямым текстом дали понять, что их заботят не интересы верующих. Их заботит тотальный контроль над разветвленной сетью агентов влияния в Украине.

Более того, сейчас российская пропаганда на все лады перевирает обращение Патриарха Филарета к руководству РПЦ, взахлеб рассказывая о том, что Предстоятель Украинской церкви якобы «покаялся за раскол» и якобы просит российскую церковь принять украинских «братьев по вере» обратно. Манипуляции и перекручивание чисто в стиле обычной кремлевской лжи.

Это важный момент, учитывая, что на Юге и Востоке Украины немалая часть населения продолжает смотреть российское ТВ. И наверняка священники УПЦ МП получат (или уже получили) указание доносить своей пастве именно такую трактовку, что введёт в заблуждение миллионы украинцев.

…В кулуарах Парламента ко мне неоднократно подходили коллеги, избранные по мажоритарным округам, в патриотизме которых нет никаких сомнений. Однако они признаются, что не будут голосовать за законопроект об ограничении влияния страны-агрессора на религиозные организации, потому что масса их избирателей – прихожане УПЦ МП. Это очень наглядный пример, как РПЦ-ФСБ влияет на ситуацию в Украине.

В связи с этим считаю необходимым еще более активно указывать на те факты в деятельности УПЦ МП, которые не имеют никакого отношения к вере, а являются одним из инструментов гибридной войны. Одних свидетельств того, что храмы данной конфессии использовались как базы террористов на Донбассе, достаточно, чтобы серьёзно заняться пресечением деструктивной работы лиц, озабоченных чем угодно, только не спасением души. Убеждён, что в этом заинтересованы сами верующие и та часть духовенства, для которой заповеди Христа важнее указаний ФСБ РФ.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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