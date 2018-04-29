Путін буде мстити. На Донбасі готуються провокації

Про можливі провокації російських військ в Луганській області

На окупованих територіях Луганської області очікується поява двох підрозділів Повітряно-десантних військ (ПДВ) Збройних сил РФ, які за задумом Кремля можуть бути використані для здійснення провокацій проти українських військових. Путін у такий спосіб хоче агресивно відреагувати на санкції Заходу і ракетні удари по хімічних об'єктах режиму

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

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Про можливі провокації російських військ в Луганській області

На окупованих територіях Луганської області очікується поява двох підрозділів Повітряно-десантних військ (ПДВ) Збройних сил РФ, які за задумом Кремля можуть бути використані для здійснення провокацій проти українських військових. Путін у такий спосіб хоче агресивно відреагувати на санкції Заходу і ракетні удари по хімічних об'єктах режиму Башара Асада в Сирії.

Що стосується 45-ї і 11-ї окремих бригад ПДВ, то я не можу сказати на 100%, навіщо це потрібно Кремлю. Не виключено, що буде сценарій, про який ми говорили в середині квітня: Путін починає ображатися (на Захід) і якось своєрідно реагувати на ситуацію, що склалася. Ця відповідь є неадекватною, але з його точки зору симетричною на санкції Заходу. Це цілком можливо.

Якщо ж говорити про можливість для додаткових сил та засобів РФ взяти під свій контроль ще якісь ділянки неокупованих території Луганської області, то я в це не дуже вірю. Натомість може йтися про низку збройних провокацій, тому що на сьогодні Збройні сили України, які виконують завдання на Донбасі, мають вже достатньо можливостей, щоб зупинити агресора.

Тим більше йдеться не про те, що вони вводять дві бригади в повному складі, а мова йде лише про окремі підрозділи. Тобто вони можуть влаштовувати якісь провокації, але я дуже сумніваюсь, що вони можуть провести якісь оперативно-тактичні наступальні операції.

Тут ще треба розуміти, що ПДВ – це окремий рід військ у Збройних силах РФ. Яким чином вони виконуватимуть завдання з підрозділами «1-го АК ДНР» і «2-го АК ЛНР», які підпорядковані штабу 8-ї загальновійськової армії РФ, ми ще не розуміємо. Якщо вони будуть діяти так само автономно, як свого часу спецназ ГРУ виконував окремі завдання і фактично не був підпорядкований органам військового управління окупаційних військ, то тут мова йде лише про провокації. Адже проводити наступальні операції росіяни зможуть лише в тому разі, якщо використовуватимуть всю свою потужність і техніку.

От цього моменту ми поки не знаємо. Коли ми зрозуміємо, якою буде система управління після того, як ці бригади увійдуть на Донбас, тоді можна буде прогнозувати їхні дії: чи дійсно вони виконуватимуть певні завдання оперативно-тактичного рівня або йдеться лише про чергові провокації, яких ми бачимо дуже багато протягом останніх років.

Можливо, шляхом збройних провокацій вони намагатимуться в якомусь сенсі помститися за те, що Росія зараз перебуває під черговою хвилею санкцій. Це цілком можливо, знаючи неадекватність Путіна.

Ми стежимо за ситуацією. Зокрема спостерігаємо за тим, які сили та засоби перекидаються на Донбас. Якщо будуть перекидатися важкі озброєння, якщо ці підрозділи будуть передані в оперативне управління так званих російських радників у органах військового управління двох армійських корпусів бойовиків, то це може бути підготовкою до якоїсь масштабної операції. Якщо вони будуть перекинуті, щоб просто кошмарити, то нічого страшного можна не очікувати.

Нагадаю, що таке ПДВ. Це наступальний рід військ, але вони не можуть захоплювати і утримувати плацдарми без авіації. Тобто їх намагаються використати в ролі елітної піхоти, що не є правильним. З військової точки зору вони не здатні виконувати серйозні завдання.

Джерело: Апостроф

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