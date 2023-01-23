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Росіяни розпочали жорстку економію боєприпасів: перехоплення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни розпочали жорстку економію боєприпасів: перехоплення
фото ілюстративне

Російським загарбникам не вистачає озброєння

Російський військовий доводить по підрозділах наказ про жорстку економію боєприпасів. Про це йдеться в перехопленні Головного управління розвідки.

Один військовий поцікавився в іншого, яка ситуація з надходженням боєприпасів. Чи привіз старшина додаткові. На що інший відповів, що розпочинається жорстка економія.

«За всіма позиціями. Наказ. Жорстка економія боєприпасів», – йдеться у перехопленій розмові окупантів.

Нагадаємо, триває 334 доба повномасштабної війни Росії проти України. Загарбники, протягом доби, завдали чотири ракетних удари по населених пунктах (дві ракети було знищено нашою ППО) та 18 авіаційних ударів. Також ворог провів 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. 

Теги: наказ ворог війна росія зброя

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