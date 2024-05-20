Здав ворогу місто: ексмер Куп'янська може сісти у тюрму довічно

Посадовець усіляко сприяв російським окупантам у Куп'янську, забезпечуючи їх транспортом, житлом, пальним та їжею

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку

У Харкові пройде суд над ексмером Куп’янська Геннадієм Мацегорою, який у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ здав ворогу місто та зрадив Україну. Суд відбуватиметься заочно, оскільки Мацегора перебуває в розшуку. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Згідно з даними слідства, в перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації, колишній мер Куп'янська добровільно перейшов на бік окупантів. 27 лютого 2022 року він записав відеозвернення, аби запобігти масовим протестам й скласти хибне враження у місцевих щодо «турботи» окупаційної влади.

«Посадовець усіляко сприяв російським окупантам у Куп'янську, забезпечуючи їх транспортом, житлом, пальним та їжею. Через його дії територія українського Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України», – додає прокуратура.

Зокрема у червні 2022 року він підписав протокол щодо створення окупаційною владою «Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку, але відомо, що він перебуває на території Білгородської області Росії.

Зрадника судитимуть заочно. Йому загрожує довічне увʼязнення.