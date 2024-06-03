Глава Запорізької ОВА вимагає анулювати паспорти у частини громадян з окупованих територій

Колаборанти, які живуть на окупованих територіях, користуватися двома паспортами, в тому числі паспортом громадянина України

Іван Федоров: На сьогодні винесено сотні підозр щодо колабораційної діяльності. Але ж їх, колаборантів, – не сотні, а тисячі. Правоохоронна система не справляється

Сьогодні існує величезна несправедливість, а саме: колаборанти, які живуть на окупованих територіях, можуть легко користуватися двома паспортами, в тому числі паспортом громадянина України, і вільно подорожувати країнами ЄС. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Голова Запорізької ОВА зауважив, шо зараз колаборанти можуть прийти до українського диппредставництва у будь-якій країні переоформити паспорт, наприклад.

«Ось це мене більше турбує. Слід думати, яким чином забрати в колаборантів можливості, скасувати дію паспортів тих громадян, хто не верифікував свої дані на підконтрольній Україні території», – пояснив Федоров.

Очільник Запорізької ОВА нагадав, що на сьогодні винесено сотні підозр щодо колабораційної діяльності і є десятки вироків щодо колаборантів, але колаборантів, – не сотні, їх тисячі.

«Правоохоронна система не справляється, вона обмежена. Є серед зрадників, колаборантів такі, хто і соціальну допомогу отримав в Європейському Союзі. Правоохоронці встановлюють такі факти, щоб у подальшому всі відповіли за скоєне з Батьківщиною» – додав Федоров.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений парламентом законопроєкт. Зокрема, він дозволяв роботодавцю звільняти з роботи людину за колабораціонізм. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Зазначається, що Зеленський наклав на нього вето і прикріпив до законопроєкту свої пропозиції. 25 квітня Верховна рада ухвалила закон №7731 «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань».

Також повідомлялося, Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи колаборанта та гауляйтера так званої «адміністрації» на окупованій частині Запорізької області Євгена Балицького, а також його родичів – батька і сина. Водночас ВАКС відмовив Мін’юсту в частині стягнення в дохід держави 10% частки у статутному капіталі ТОВ «Бастіон М-70». На думку позивача, нею опосередковано володіє батько Балицького.

До слова, на початку війни до закону про державні нагороди були розроблені зміни, які передбачають позбавлення нагороди після вчинення тяжкого злочину, в тому числі через колаборацію чи антиукраїнську діяльність. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

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