Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп перервав перемовини з лідерами ЄС, щоб зателефонувати Путіну – ЗМІ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп перервав перемовини з лідерами ЄС, щоб зателефонувати Путіну – ЗМІ
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
фото: Білий дім

Трамп раніше повідомляв, що подзвонить Путіну після переговорів 

президент США Дональд Трамп перервав перемовини з європейськими лідерами, щоб зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Про це повідомляє Главком з посиланням на Bild та Sky News.

Репортер Bild Пол Ронцхаймер повідомив, що Трамп вирішив здійснити дзвінок до Путіна прямо під час зустрічі з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленський.

Очікується, що після дзвінка перемовини в Овальному кабінеті продовжаться. Раніше Sky News повідомило, що Трамп планує зателефонувати Путіну, поки європейські лідери перебувають в Овальному кабінеті.

Сам Дональд Трамп раніше казав, що він проведе розмову з диктатором Путіним вже після перемовин з лідерами ЄС та Зеленський. Він сказав, що очільник Кремля чекає на його дзвінок.

Зауважимо, що наразі триває зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів у Білому домі за зачиненими дверима. Перемовини відбуваються для обговорень шляхів припинення війни в України.

Лідери ЄС вже озвучили свою непохитну підтримку Україні та повідомили, що триватиме робота над забезпеченням гарантій безпеки для української держави.

Також тривають дискусії щодо тристоронньої зустрічі президентів США, України та Росії.

Зазначимо, що сьогодні, 18 серпня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч в Овальному кабінеті Білого дому.

Читайте також:

Теги: переговори Дональд Трамп путін перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Uоловна мета Трампа – це досягнення швидкої мирної угоди, а не припинення вогню
Трамп заявив, що Путін усе ще вимагає виходу України з Донбасу – Bloomberg
16 серпня, 15:34
Путін спробує довести Трампу, що Україна нібито «штучна держава»
Путін готує Трампу лекцію з історії. Центр протидії дезінформації оприлюднив «чернетки»
14 серпня, 12:11
Деталі майбутніх переговорів поки що не розголошуються
Зеленський у Лондоні зустрінеться зі Стармером
14 серпня, 09:44
Міністр оборони США визнав, що під час переговорів можуть бути обговорені територіальні поступки
Гегсет розповів про можливий результат зустрічі Трампа та Путіна
12 серпня, 06:44
Російська Федерація вже розглядатиме майбутню зустріч на Алясці як перемогу
Чого від переговорів на Алясці очікує Трамп, а чого – Путін: деталі від Sky News
9 серпня, 16:58
Зеленський зідзвонився з Мелоні
«Скоординували спільні наступні кроки». Зеленський про розмову з прем'єркою Італії
7 серпня, 23:10
Президентка Швейцарії не змогла налагодити діалог із Трампом
Країна втратила мільярди: президентка Швейцарії невдало зідзвонилась із Трампом
6 серпня, 17:31
Трамп знову звинувачує Обаму
Обама відповів Трампу щодо звинувачень у «державній зраді»
23 липня, 06:22
Переговори між Україною та Росією заплановані на 23 липня
Росія влаштувала саботаж майбутніх переговорів у Стамбулі: аналіз ISW
23 липня, 05:49

Політика

Закрита зустріч Зеленського, Трампа та лідерів ЄС завершилась: головні тези
Закрита зустріч Зеленського, Трампа та лідерів ЄС завершилась: головні тези
Трамп перервав перемовини з лідерами ЄС, щоб зателефонувати Путіну – ЗМІ
Трамп перервав перемовини з лідерами ЄС, щоб зателефонувати Путіну – ЗМІ
Президент Фінляндії: Ми вже мали справу з Росією
Президент Фінляндії: Ми вже мали справу з Росією
«Йдеться не лише про Україну»: Прем'єр Британії про гарантії безпеки
«Йдеться не лише про Україну»: Прем'єр Британії про гарантії безпеки
Гарантії безпеки та тиск на Росію: перші заяви лідерів ЄС
Гарантії безпеки та тиск на Росію: перші заяви лідерів ЄС
Закриті переговори між Зеленським та Трампом завершено (оновлено)
Закриті переговори між Зеленським та Трампом завершено (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
8230
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
4064
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
3839
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
2616
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua