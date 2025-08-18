Трамп перервав перемовини з лідерами ЄС, щоб зателефонувати Путіну – ЗМІ

Трамп раніше повідомляв, що подзвонить Путіну після переговорів

президент США Дональд Трамп перервав перемовини з європейськими лідерами, щоб зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Про це повідомляє Главком з посиланням на Bild та Sky News.

Репортер Bild Пол Ронцхаймер повідомив, що Трамп вирішив здійснити дзвінок до Путіна прямо під час зустрічі з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленський.

Очікується, що після дзвінка перемовини в Овальному кабінеті продовжаться. Раніше Sky News повідомило, що Трамп планує зателефонувати Путіну, поки європейські лідери перебувають в Овальному кабінеті.

Сам Дональд Трамп раніше казав, що він проведе розмову з диктатором Путіним вже після перемовин з лідерами ЄС та Зеленський. Він сказав, що очільник Кремля чекає на його дзвінок.

Зауважимо, що наразі триває зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів у Білому домі за зачиненими дверима. Перемовини відбуваються для обговорень шляхів припинення війни в України.

Лідери ЄС вже озвучили свою непохитну підтримку Україні та повідомили, що триватиме робота над забезпеченням гарантій безпеки для української держави.

Також тривають дискусії щодо тристоронньої зустрічі президентів США, України та Росії.

Зазначимо, що сьогодні, 18 серпня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч в Овальному кабінеті Білого дому.