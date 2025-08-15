Головна Світ Політика
Макрон зустрінеться із Зеленським після переговорів Трампа з Путіним

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна

Макрон домовився про зустріч із Зеленським
фото: Офіс президента України

Макрон та Зеленський домовилися зустрітися у зручний час

Президент Франції Еммануель Макрон має намір зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським найближчими днями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BFMTV.

За словами джерел з Єлисейського палацу, Макрон хоче зустрітися із Зеленським після переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Уточнюється, що президенти підтримують тісний та постійний зв’язок на тлі очікуваної зустрічі.

«Президент Макрон та президент Зеленський домовилися зустрітися у зручний час після Аляски», – повідомляє джерело.

Дата та місце майбутньої зустрічі поки що не розкривається.

Примітно, що Зеленський відвідав своїх союзників у Німеччині та в Англії, але не зупинився у Франції.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вже вилетів з авіабази Ендрюс на борту літака Air Force One, прямуючи до Анкориджа, де зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

На Алясці його супроводжуватиме американська делегація, бо складу якої не увійшли віцепрезидент США Джей Ді Венс та спецпредставник президента з питань України Кіт Келлог.

За даними Reuters, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову.

Перед тим, як відправитись до Аляски, Трамп опублікував коротке, але емоційне повідомлення. Він заявив, що «ставки високі!», але не став вдаватися в подробиці.

Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський Еммануель Макрон Дональд Трамп новости переговори

