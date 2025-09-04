Удар по Кремлю. Канада знизила цінову стелю на російську нафту

Канада знизила граничну ціну на російську нафту з $60 до $47.6 за барель

Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що його країна на 12% знизила граничну ціну на російську нафту, щоб ускладнити РФ фінансування війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Канада посилює економічний тиск на Росію, тиснучи на одне із її ключових джерел доходів. Скорочуючи доходи від нафти, ми безпосередньо обмежуємо спроможність Росії фінансувати її незаконну війну в Україні», – йдеться у заяві.

Шампань пояснив, що Канада знизила граничну ціну на російську нафту з $60 до $47.6 за барель.

«Це уточнення цінової стелі відображає ринкові реалії, але також надсилає чіткий сигнал: наші санкції залишатимуться жорсткими, направленими й ефективними та діятимуть стільки, скільки буде необхідно», – підкреслив міністр, додавши, що Канада узгодила зниження цінової стелі із ЄС та Великою Британією.

Нагадаємо, за перше півріччя поточного року чистий прибуток російської держкомпанії «Роснафта» впав більш ніж на 68%, склавши $3 млрд. За словами гендиректора компанії Ігоря Сєчіна, основною причиною є збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК.

Як повідомлялося, удари українських безпілотників по десяти нафтопереробних заводах вивели з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробки РФ. Це дорівнює приблизно 1,1 млн барелів на добу.