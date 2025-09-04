Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Удар по Кремлю. Канада знизила цінову стелю на російську нафту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Кремлю. Канада знизила цінову стелю на російську нафту
Канада узгодила зниження цінової стелі із ЄС та Великою Британією
фото: reuters

Канада знизила граничну ціну на російську нафту з $60 до $47.6 за барель

Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що його країна на 12% знизила граничну ціну на російську нафту, щоб ускладнити РФ фінансування війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Канада посилює економічний тиск на Росію, тиснучи на одне із її ключових джерел доходів. Скорочуючи доходи від нафти, ми безпосередньо обмежуємо спроможність Росії фінансувати її незаконну війну в Україні», – йдеться у заяві.

Шампань пояснив, що Канада знизила граничну ціну на російську нафту з $60 до $47.6 за барель.

«Це уточнення цінової стелі відображає ринкові реалії, але також надсилає чіткий сигнал: наші санкції залишатимуться жорсткими, направленими й ефективними та діятимуть стільки, скільки буде необхідно», – підкреслив міністр, додавши, що Канада узгодила зниження цінової стелі із ЄС та Великою Британією.

Нагадаємо, за перше півріччя поточного року чистий прибуток російської держкомпанії «Роснафта» впав більш ніж на 68%, склавши $3 млрд. За словами гендиректора компанії Ігоря Сєчіна, основною причиною є збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК.

Як повідомлялося, удари українських безпілотників по десяти нафтопереробних заводах вивели з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробки РФ. Це дорівнює приблизно 1,1 млн барелів на добу.

Читайте також:

Теги: нафта росія Канада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чергове коло агресивного режиму Путіна
Знову «держпереворот», знову «легітимний». Путін заходить на чергове коло
2 вересня, 16:24
Настав час для тих, хто несе відповідальність, відмовитися від логіки зброї та обрати шлях переговорів, сказав Папа
Папа Римський звернувся до світу через війну в Україні
31 серпня, 20:49
Резервуари на нафтопереробному заводі Hindustan Petroleum Corp
Індія скорочує імпорт російської нафти – Bloomberg
26 серпня, 19:47
Аналітики врахували середньодобові втрати Росії у 2025 році
Британська розвідка назвала дату, коли Росія зможе захопити чотири українські області
16 серпня, 09:04
Трамп: Він намагається підготувати ґрунт. На його думку, це допомагає йому укласти вигіднішу угоду – якщо вони можуть продовжувати вбивати
Трамп: Путін продовжує атаки на Україну, щоб посилити свої позиції в переговорах
16 серпня, 00:11
Орбан став єдиним лідером ЄС, який не підписав заяву на підтримку України
Орбан пояснив, чому відмовився підписати заяву ЄС щодо України
12 серпня, 12:33
Вночі зафіксовано влучання 30 БПЛА на 12 локаціях
РФ запустила по Україні близько 100 дронів: скільки цілей збито
10 серпня, 10:20
За даними аналітиків, автоматизовані верстати критично важливі для збільшення виробництва боєприпасів в умовах нестачі робочої сили
Російський виробник вибухівки купив обладнання Siemens: деталі від Reuters
8 серпня, 07:44
Ethiopian Airlines побоюється західних санкцій через співпрацю з РФ
Ефіопія відмовилася здавати Росії в оренду пасажирські літаки
6 серпня, 21:48

Економіка

Зарплати в Чехії зросли на 7,8%: несподіваний стрибок здивував економістів
Зарплати в Чехії зросли на 7,8%: несподіваний стрибок здивував економістів
Удар по Кремлю. Канада знизила цінову стелю на російську нафту
Удар по Кремлю. Канада знизила цінову стелю на російську нафту
Угорщина та Словаччина просять зняти санкції з російських олігархів
Угорщина та Словаччина просять зняти санкції з російських олігархів
Бровді відзвітував про атаки на російські НПЗ у серпні (відео)
Бровді відзвітував про атаки на російські НПЗ у серпні (відео)
Наслідки війни в Україні. Економіст пояснив, що найбільше дратує росіян
Наслідки війни в Україні. Економіст пояснив, що найбільше дратує росіян
Люксембург долучиться до ініціативи закупівлі американської зброї для України
Люксембург долучиться до ініціативи закупівлі американської зброї для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
37K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
16K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
13K
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
3134
Стало відомо, чому підозрюваний у вбивстві Парубія після злочину опинився на Хмельниччині

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua