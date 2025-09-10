Удари по Польщі. Нова реальність чи пробна куля?

Путін судорожно шукає можливість підняти рівень власної суб’єктності

«Шахеди» в Польщі з’явилися напередодні навчань «Захід-2025», анонсованої президентом США можливої розмови Трамп-Путін і через кілька днів після візиту Путіна в Китай (після візиту Путін був у явній ейфорії). І все відбулося на фоні заяви Мєдвєдєва про «неправильні» кордони Фінляндії.

Поки ми не маємо відповіді на одне запитання: «Наскільки вірогідно, що Китай дав добро на подібні речі» (я більше сумніваюся ніж вірю в щось подібне, але це одне з відкритих питань на сьогодні).

Попри це можемо висловити кілька дуже попередніх зауважень.

Я вважаю, що ця атака – пробний шар, перевірка на реакцію світу . Як Заходу так і, напевне, Китаю. Трамп не зможе не зреагувати. Зрештою офіційна заява Польщі, яка вперше заявила про російську агресію – це заява направлена одному адресату – Трампу. Власне, всі подальші дії росіян будуть залежати від цієї реакції. Головною версією росіян буде мантра, що це українські дрони. Це вже запущено. Головна інформаційна загроза – західні ЗМІ, які устами колумністів-консерв, тією чи іншою мірою тиражувати цю маячню. Путін судорожно шукає можливість підняти рівень власної суб’єктності. Візит в Китай показав, що він цю саму суб’єктність суттєво втрачає, особливо на фоні того, що Китай стає практично монопольним покупцем останньої надії для російської нафти. Спроба качнути 5 статтю НАТО – це елемент цієї самої спроби повернути свою суб’єктність. Справа в тому, що Путін зараз загнаний в певний геополітичний кут: в нього є два варіанти: або розторгуватися зі США і зняти санкції (але тут головний противник Європа, яка вимагає зупинки війни і не тільки ). Другий – впасти в обійми Китаю. Головний козир росіян на сьогодні – рідкісноземельні метали, які росіяни не можуть видобути через технологічну відсталість. Вони пробують їх розторгувати між США, яким вони потрібні і Китаєм, який не хоче , щоб росіяни розпочинали їхній видобуток, поки Китай на 100% не володітиме родовищами. Тому ця стратегія Путіна – це виключно стратегія затягування часу. А тепер ще й спроба ескалації в сподіванні, що захід і Трамп просто промовчать. Свідомо чи не свідомо (скоріше друге), але Путін прискорює переговори США-Китай, де Китай має всі шанси стати тією країною, яка буде втихомирювати Путіна. Навіть, якщо Китаю нічого не було відомо про сьогоднішню атаку – вона вигідна Пекіну з точки зору майбутніх переговорів.

І наостанок: не переживайте, до третьої світової ще дуже далеко.