«Це справжній терор»: європейські лідери відреагували на наймасованіший удар по Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Це справжній терор»: європейські лідери відреагували на наймасованіший удар по Україні
Президент Латвії Едгарс Ринкевичс: Кремль хоче війни, а не миру
фото: ДСНС Києва

Єврпейські дипломати на лідери відреагували на російську атаку на Україну

Нічний масований удар Росії по містах України, який призвів до жертв та руйнувань, викликав різке засудження з боку європейських лідерів. Європейські дипломати та політики закликають до посилення санкцій та військової допомоги для зупинки російської агресії. Про це повідомляє «Главком».

Реакція Європейського Союзу

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що Росія завдала наймасованішого повітряного удару за весь час повномасштабного вторгнення.

«Ця ескалація з боку Путіна – це справжній терор. Це напад на людей, на демократію, на наш дух... Українці справедливо вимагають більше, ніж слова. Більш жорсткі санкції – особливо щодо російської нафти та газу. І більше зброї для України зараз – щоб зупинити цей терор», – наголосила вона.

Матернова додала, що особисто пережила нічний обстріл, провівши ніч у сховищі.

Заяви лідерів країн

Латвія

Президент Едгарс Ринкевичс заявив, що атака, яка пошкодила будівлю Кабміну, є сигналом: «Послання зрозуміле: Кремль хоче війни, а не миру. Наша відповідь має полягати в постачанні більшої кількості зброї Україні та посиленні тиску на Росію».

Прем'єр-міністерка Евіка Сіліня додала, що Росія «не хоче миру, вона хоче ще більше війни, агресії та страждань».

Чехія

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський назвав Путіна «боягузом, який нападає на жінок і дітей», згадавши загибель матері та її двомісячної дитини. Він підкреслив, що «говорити сьогодні про припинення допомоги Україні означає стати на бік агресора».

Естонія

Глава МЗС Маргус Тсакхна зазначив, що «російські терористичні антирекорди вимагають рішучої відповіді» у вигляді нових санкцій та більшої підтримки України.

Як відомо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська застосували понад 800 дронів та 13 ракет, включаючи чотири балістичні, під час нічної атаки. Внаслідок ударів є жертви та руйнування в багатьох регіонах України. 

