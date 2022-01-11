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    Думки вголос

    Що може стати перехідним етапом до великої війни?

    • Єгор Чернєв

      народний депутат України IX скликання, Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО

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    Визнання Росією &laquo;ЛДНР&raquo; також означатиме і визнання їхніх претензій на решту Донецької та Луганської областей - Що може стати перехідним етапом до великої війни?
    Визнання Росією «ЛДНР» також означатиме і визнання їхніх претензій на решту Донецької та Луганської областей
    фото з відкритих джерел

    Москва може визнати незалежність так званих «ЛНР» та «ДНР»

    Якщо переговори між США та Росією виявляться провальними, Москва може визнати незалежність так званих «ЛНР» та «ДНР». Проект відповідної постанови вже підготовлений і може бути розглянутий у Держдумі найближчим часом.

    Вочевидь, у Кремлі розраховують, що такий крок Росії після провалу переговорів буде сприйнятий на Заході з полегшенням, як менше зло у порівнянні з прямим вторгненням, якого всі побоювалися.

    Але насправді це може стати лише перехідним етапом до великої війни, оскільки просте визнання псевдореспублік лише зруйнує Мінські угоди, заморозить ситуацію і позбавить Кремль можливості поставити під контроль решту території України.

    Не виключено, що визнавши «ЛДНР», Росія мобілізує на аналогічний крок всіх своїх сателітів з ОДКБ та недемократичних режимів у світі, а також укладе військові угоди з псевдореспубліками. Що дасть змогу офіційно постачати їм літаки, ракети та інше озброєння, яким під прикриттям «ЛДНР» будуть керувати «іхтамнети».

    Визнання Росією «ЛДНР» також означатиме і визнання їхніх претензій на решту Донецької та Луганської областей, що записано у їхніх «конституціях». І надавати всебічну підтримку їхній «визвольній» боротьбі «за відновлення териториальної цілісності».

    Це дозволить Росії формально не брати участь у війні, щоб не потрапити під санкції, але повністю дестабілізує ситуацію в Україні та Європі. Ми маємо бути до цього готовими, а Захід повинен чітко заявити, що санкції будуть впроваджені не тільки у випадку вторгнення самої Росії, але і будь-яких її маріонеток. І ми над цим вже працюємо.

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    Джерело: блог Єгора Чернєва

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    Теги: ДНР ЛНР санкції Мінські угоди військові
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    Що може стати перехідним етапом до великої війни?