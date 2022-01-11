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    Посольство США нагадало про небезпеку російської пропаганди (відео)

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    Посольство США випустило відеоролик про небезпеку російської пропаганди - Посольство США нагадало про небезпеку російської пропаганди (відео)
    Посольство США випустило відеоролик про небезпеку російської пропаганди
    фото ілюстраційне

    Зараз Росія застосовує ту саму тактику пропаганди, зазначили у посольстві США

    Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні нагадало про небезпеку пропаганди, яка поширюється Російською Федерацією. Відповідне відео посольство США розмістило у Твіттері.

    У ролику демонструються сторінки сайтів, які розвінчують міфи російської пропаганди. Зокрема в одному з кадрів – відомий сюжет про «розіп’ятого хлопчика», який показувало телебачення РФ.

    Закадровий голос пояснює, що зараз Росія застосовує ту саму тактику пропаганди.

    «Ми вже бачили цей газлайтинг раніше. Коли Росія вдерлася до України у 2014 році, вона стверджувала, що Україна – це агресор, аби виправдати свої заздалегідь сплановані військові дії. І сьогодні ми знову бачимо значні зусилля з просування пропаганди проти України, НАТО та Сполучених Штатів», – йдеться у відео.

    Нагадаємо, від початку російської агресії в Україні було створено декілька медіа-проєктів, які розвінчують міфи та фейки пропаганди РФ, зокрема StopFake, InformNapalm тощо.

    Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

    До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

    Теги: Росія телебачення США пропаганда військові посольство
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    Посольство США нагадало про небезпеку російської пропаганди (відео)