Посольство США нагадало про небезпеку російської пропаганди (відео)

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні нагадало про небезпеку пропаганди, яка поширюється Російською Федерацією. Відповідне відео посольство США розмістило у Твіттері.

У ролику демонструються сторінки сайтів, які розвінчують міфи російської пропаганди. Зокрема в одному з кадрів – відомий сюжет про «розіп’ятого хлопчика», який показувало телебачення РФ.

Закадровий голос пояснює, що зараз Росія застосовує ту саму тактику пропаганди.

«Ми вже бачили цей газлайтинг раніше. Коли Росія вдерлася до України у 2014 році, вона стверджувала, що Україна – це агресор, аби виправдати свої заздалегідь сплановані військові дії. І сьогодні ми знову бачимо значні зусилля з просування пропаганди проти України, НАТО та Сполучених Штатів», – йдеться у відео.

We've seen this playbook before. Think twice before buying into Russian narratives on Ukraine. pic.twitter.com/PpxqO1f20K