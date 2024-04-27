Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мати «Привида Києва» стала військовою капеланкою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мати «Привида Києва» стала військовою капеланкою
Після смерті пілота Степана Тарабалки у російсько-українській війні його мати Наталія почала волонтерити
фото з відкритих джерел

Раніше Наталія Тарабалка започаткувала оздоровчий центр «Тепло крилатої душі»

Наталія Тарабалка – мати загиблого пілота Степана Тарабалки, якого нарекли «Привидом Києва», – долучилася до Корпусу військових капеланів. Про це вона розповіла у Facebook.

«Я вирішила долучитися до діяльності військових капеланів, маючи свій певний духовний досвід та отримавши певну базу знань капеланства. Я хочу бути потрібною, корисною, не тільки для родини, а й військових, для ветеранів», – розповіла жінка.

Раніше Наталія Тарабалка започаткувала оздоровчий центр «Тепло крилатої душі».

Наталія Тарабалка
Наталія Тарабалка
фото: скріншот із відео

Її син, Степан Тарабалка, відзначився на початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Він загинув 13 березня у повітряному бою з набагато більшими силами російських окупантів. Льотчикові присвоїли звання Героя України та орден «Золота Зірка» посмертно.

Степан Тарабалка
Степан Тарабалка
фото з відкритих джерел

У суспільстві Степана нарекли «Привидом Києва» за його особливі успіхи в повітрі. Британське видання Times писало, що за першу добу війни йому вдалося збити шість російських літаків: Су-27, МіГ-29, два літаки Су-35 та два Су-25. Потім український льотчик на своєму МіГ-29 довів кількість знищених літаків РФ до 40.

Портрет Степана Тарабалки
Портрет Степана Тарабалки
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 29 квітня британське видання The Times заявило, що легендарним «Привидом Києва» був майор Степан Тарабалка, який героїчно загинув у бою.

Після цього командування Повітряних сил ЗСУ розповіло правду – «Привид Києва» є збірним образом, створеним на основі подвигів пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищали небо столиці, а не якоюсь конкретною людиною.

Теги: звання героя жінка льотчик орден

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Насправді Україна не наближається до корейського сценарію»
Привид корейського сценарію: Україна на роздоріжжі
26 березня, 14:00
В’ячеслав Супруненко був не лише депутатом Київради, а й зятем Черновецького, за головування якого змінили цільове призначення спірної ділянки
Привид Черновецького у Києві. Хто забирає у військових два гектари у центрі Києва? Столиця
19 березня, 07:00
Мурал «Привид Києва» на столичному Подолі присвячений збірному образу льотчиків, які боронили небо від початку російського вторгнення.
Хто вигадав міф «Привида Києва»? Названо автора
7 лютого, 18:58

Суспільство

Нові зарплати військових в Україні: скільки платитимуть із 1 травня
Нові зарплати військових в Україні: скільки платитимуть із 1 травня
Мати «Привида Києва» стала військовою капеланкою
Мати «Привида Києва» стала військовою капеланкою
На фронті загинув журналіст Андрій Топчій
На фронті загинув журналіст Андрій Топчій
Залишилися діти й вагітна дружина. Згадаймо Миколу Коробенкова з Криму
Залишилися діти й вагітна дружина. Згадаймо Миколу Коробенкова з Криму
Церковний календар на травень. Коли святкуємо Великдень
Церковний календар на травень. Коли святкуємо Великдень
ДТП за участі голови райдержадміністрації: що відомо про Майбоженка
ДТП за участі голови райдержадміністрації: що відомо про Майбоженка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Працівники заводу «Укроборонпрому» грабували своє підприємство: виносили озброєння
19K
Молитовний сніданок в Ужгороді завершився скандалом: українські церкви проігнорували захід
14K
Залужний уперше за довгий час засвітився на фото
9104
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8226
Підозрюваний у вбивстві син екссудді Аблова дорогою до суду «опинився у реанімації»
8035
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години

Новини

Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
Сьогодні, 15:07
Україна досі споживає російський скраплений газ
Сьогодні, 13:06
Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Без опадів, переважно до 20° тепла: прогноз погоди на 27 квітня
Сьогодні, 05:19
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55
Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго
Вчора, 16:53

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua