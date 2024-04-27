Мати «Привида Києва» стала військовою капеланкою

Після смерті пілота Степана Тарабалки у російсько-українській війні його мати Наталія почала волонтерити

Раніше Наталія Тарабалка започаткувала оздоровчий центр «Тепло крилатої душі»

Наталія Тарабалка – мати загиблого пілота Степана Тарабалки, якого нарекли «Привидом Києва», – долучилася до Корпусу військових капеланів. Про це вона розповіла у Facebook.

«Я вирішила долучитися до діяльності військових капеланів, маючи свій певний духовний досвід та отримавши певну базу знань капеланства. Я хочу бути потрібною, корисною, не тільки для родини, а й військових, для ветеранів», – розповіла жінка.

Раніше Наталія Тарабалка започаткувала оздоровчий центр «Тепло крилатої душі».

Наталія Тарабалка фото: скріншот із відео

Її син, Степан Тарабалка, відзначився на початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Він загинув 13 березня у повітряному бою з набагато більшими силами російських окупантів. Льотчикові присвоїли звання Героя України та орден «Золота Зірка» посмертно.

Степан Тарабалка фото з відкритих джерел

У суспільстві Степана нарекли «Привидом Києва» за його особливі успіхи в повітрі. Британське видання Times писало, що за першу добу війни йому вдалося збити шість російських літаків: Су-27, МіГ-29, два літаки Су-35 та два Су-25. Потім український льотчик на своєму МіГ-29 довів кількість знищених літаків РФ до 40.

Портрет Степана Тарабалки фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 29 квітня британське видання The Times заявило, що легендарним «Привидом Києва» був майор Степан Тарабалка, який героїчно загинув у бою.

Після цього командування Повітряних сил ЗСУ розповіло правду – «Привид Києва» є збірним образом, створеним на основі подвигів пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищали небо столиці, а не якоюсь конкретною людиною.