Хто не проти вас, той за вас? Чому варто згадати ці слова з Біблії

Ключова фраза для взаємопідтримки, для відкритого ставлення до інших та об’єднання людей єдиною місією, спільними добрими цінностями

Коротка фраза, але як багато вона містить! У сучасному світі її часто використовують в політичному середовищі, закликаючи до єднання на противагу комусь/чомусь. Натомість Господь наш Ісус Христос промовив ці слова, закликаючи єднатися не проти, а довкола – довкола Його вчення, довкола істинного Бога, довкола добра і правди, незважаючи на різні обставини, ступінь віри чи спосіб її вияву.

З Євангелія дізнаємося контекст цих слів. Це була відповідь Господа Ісуса Христа Своєму учневі, апостолу Іоану, який запитав Його: «Наставнику, ми бачили чоловіка, який іменем Твоїм виганяє бісів, і заборонили йому, бо він не ходить з нами» (Лк. 9: 49). Тоді Спаситель відповів: «Не забороняйте; бо хто не проти вас, той за вас» – читаємо в Євангелії від Луки (Лк. 9: 50).

Найближчі учні Ісуса Христа, апостоли, були обрані Ним для особливої місії. Він їх навчав, пояснював, подорожував із ними. Вони були особливими. І раптом з’являється якийсь чоловік, який не належав до кола найближчих учнів Спасителя і не питав у них дозволу, але іменем Христовим виганяв бісів. Апостоли вирішили «заборонити, бо він не ходить з нами» – і таку позицію Господь засудив.

«Хто не проти вас, той за вас» – каже Господь наш Ісус Христос. І це ключова фраза для взаємопідтримки, для відкритого ставлення до інших та об’єднання людей єдиною місією, спільними добрими цінностями.

Істина про те, що милосердя Боже не обмежується формальними рамками, багато разів звучить в Євангелії. Ісус Христос відкриває істину жінці-самарянці, хоча між юдеями і самарянами була тривала етнічна і релігійна ворожнеча. Він звершує зцілення слуги на прохання римського сотника, хоча той був іноплемінником і не належав до народу Ізраїля. Та й багато інших євангельських прикладів підтверджують, що Христос благословляє й заохочує Своїх учнів та послідовників бути доброзичливими і відкритими до спілкування не лише з тими, хто вже формально належить до Церкви, але й з іншими.

Бо лише в такий спосіб, виявляючи заповідану Богом любов не лише до одновірців, але до всіх, хто зустрічається нам у житті, ми зможемо засвідчити й перед іншими істинну віру. І цим свідченням можемо їх укріпити, спонукати стати вірними Христу, бути з нами на одному боці. Намагайтеся бачити у людях спершу дружнє, а не вороже, звертати увагу на те, що нас єднає, а не розділяє. Краще спробувати зробити людину своїм союзником, аніж одразу «записати» її у вороги. Тож памʼятайте: хто не є проти вас, той вже навіть цим є вашим помічником та союзником.