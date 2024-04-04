За 2023 рік на третину зросла кількість депортованих із ЄС росіян

Найбільше росіян вислала Німеччина – дві тисячі

У 2023 році країни ЄС видали громадянам Росії понад сім тис. приписів із вимогою залишити територію ЄС. Це на третину більше, ніж за 2022 рік. Про це пише «Верстка» з посиланням на дані Євростату.

Розпорядження залишити ЄС видаються іноземцям, які перебувають на території Євросоюзу незаконно. До цієї категорії належать особи, які незаконно в'їхали на територію країни-члена ЄС, або особи, які в'їхали в країну законно, але згодом залишилися в країні з незаконних причин.

Найбільше росіян вислала Німеччина – дві тисячі. До того, за 2023 рік показник зріс на 154%. У 2022 році розпорядження залишити Німеччину отримали 785 росіян.

Франція посідає друге місце. За 2023 рік країна депортувала 1 115 росіян. Це майже на 20% більше, ніж у 2022 році, коли приписи отримали 930 осіб, але все ж таки менше, ніж у 2021 році, коли з країни вислали 1 255 росіян.

Також до десятки країн, які видали росіянам приписи залишити ЄС, входять Фінляндія (595), Польща (485), Швеція (460), Литва (430), Хорватія (395), Австрія (300), Нідерланди (255) та Естонія (235).

Нагадаємо, що 29 січня Рада ЄС продовжила на пів року економічні санкції проти Росії за її збройну агресію проти України. Про це повідомляє пресслужба Ради Європейського союзу. Санкції продовжили на наступні шість місяців – до 31 липня 2024 року.

Санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження на: торгівлю; фінанси; технології; товари подвійного значення; промисловість; транспорт; предмети розкоші.