El Pais повідомила, чи доведеться Україні йти на поступки у перемовинах з РФ

El Pais: Повномасштабна війна Росії проти України зайшла в глухий кут

Як і в будь-яких мирних переговорах, кожній стороні, тобто Україні та Росії, доведеться піти на поступки у перемовинах. Про це пише газета El Pais.

«Як і в будь-яких мирних переговорах, як відомо Зеленському, кожній стороні доведеться піти на поступки. Але від чого не можна відмовитися, – так це від безпеки і збереження вільної та суверенної України», – йдеться у статті.

Журналісти також пишуть, що повномасштабна війна Росії проти України зайшла в глухий кут на полі бою і досягла найнебезпечнішої точки. Вони вважають, що майбутнє України та всієї Європи буде невизначеним, якщо її союзники просто піддадуться на шантаж агресора.

Нагадаємо, що генерал армії України Микола Маломуж висловив стурбованість щодо ситуації під Вугледаром, зазначивши, що вона може розвиватися за двома основними сценаріями.

На його думку, в разі захоплення Вугледара російські війська отримають прямий вихід на Покровськ і зможуть просуватися територією Донецької області. Це, своєю чергою, може загрожувати українським військовим підрозділам, які перебувають у регіоні​.

Також російські війська активізували наступальні дії на Лиманському напрямку. За останні тижні противник посилив обстріли і штурмові дії, використовуючи велику кількість безпілотників і розвідувальних дронів.