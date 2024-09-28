Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

El Pais повідомила, чи доведеться Україні йти на поступки у перемовинах з РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
El Pais повідомила, чи доведеться Україні йти на поступки у перемовинах з РФ
фото: Генштаб

El Pais: Повномасштабна війна Росії проти України зайшла в глухий кут

Як і в будь-яких мирних переговорах, кожній стороні, тобто Україні та Росії, доведеться піти на поступки у перемовинах. Про це пише газета El Pais. 

«Як і в будь-яких мирних переговорах, як відомо Зеленському, кожній стороні доведеться піти на поступки. Але від чого не можна відмовитися, – так це від безпеки і збереження вільної та суверенної України», – йдеться у статті.

Журналісти також пишуть, що повномасштабна війна Росії проти України зайшла в глухий кут на полі бою і досягла найнебезпечнішої точки. Вони вважають, що майбутнє України та всієї Європи буде невизначеним, якщо її союзники просто піддадуться на шантаж агресора.

Нагадаємо, що генерал армії України Микола Маломуж висловив стурбованість щодо ситуації під Вугледаром, зазначивши, що вона може розвиватися за двома основними сценаріями.

На його думку, в разі захоплення Вугледара російські війська отримають прямий вихід на Покровськ і зможуть просуватися територією Донецької області. Це, своєю чергою, може загрожувати українським військовим підрозділам, які перебувають у регіоні​.

Також російські війська активізували наступальні дії на Лиманському напрямку. За останні тижні противник посилив обстріли і штурмові дії, використовуючи велику кількість безпілотників і розвідувальних дронів.

Читайте також:

Теги: росія росіяни Україна українці ЗСУ війна перемога Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РС-28 «Сармат» – російський стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування
Ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото)
22 вересня, 09:28
«Укрзалізниця» може зіткнутися з тим, що окрім пасажирських перевезень або військових вантажів їй буде нічого перевозити
Українців очікує зростання цін на будматеріали: названо причину
20 вересня, 13:25
Унаслідок землетрусу величезна вирва у Старому Шерегеші (частині курортного селища Шерегеш) стала ще глибшою
Росію сколихнули одразу три землетруси (фото, відео)
20 вересня, 11:55
Єврокомісар зазначив, що Європейський союз має швидко посилити свою оборону, оскільки Росія може бути готова до конфронтації через шість-вісім років
Європа має бути готова до війни з Росією – новий єврокомісар з питань оборони
18 вересня, 22:15
На місці удару по Сумах працюють рятувальники
Обстріл Сум та Конотопа: головне за ніч
17 вересня, 07:31
«ЕКУ» здійснює операції з купівлі та продажу енергоресурсів для комерційних клієнтів, у тому числі, за кордон
ЕКУ замовила в енергетичного експерта Харченка інформаційних послуг на майже 2 млн грн
11 вересня, 15:19
За інформацією тих, хто проходив фільтрацію, за літній період померло 13 осіб, як правило – це люди похилого віку
Росія посилила заходи з фільтрації українців в аеропорту «Шереметьєво»
9 вересня, 07:41
Міста Лаппеенранта, Йоенсуу та Іматра хочуть скасувати російську мову у школах
Влада Фінляндії взялась за закриття російських шкіл – Iltalehti
5 вересня, 08:53
Єнс Столтенберг вперше відреагував на наступ України на Курщині
Генсек НАТО назвав операцію ЗСУ в Курській області законною
31 серпня, 07:56

Суспільство

El Pais повідомила, чи доведеться Україні йти на поступки у перемовинах з РФ
El Pais повідомила, чи доведеться Україні йти на поступки у перемовинах з РФ
Мають телевізор, бібліотеку і психолога: журналісти показали, як живуть полонені кадировці
Мають телевізор, бібліотеку і психолога: журналісти показали, як живуть полонені кадировці
Загинув у бою під Бахмутом. Згадаймо Мілана Романчака
Загинув у бою під Бахмутом. Згадаймо Мілана Романчака
В Україні ширяться фейкові фото, створені ШІ з нібито воїнами ЗСУ – ЦПД
В Україні ширяться фейкові фото, створені ШІ з нібито воїнами ЗСУ – ЦПД
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Представниця РНБО заявила, що TikTok несе більше загроз ніж Telegram
Представниця РНБО заявила, що TikTok несе більше загроз ніж Telegram

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2024
16K
Дослідники б'ють на сполох через економіку Німеччини
8426
Демобілізація для ЗСУ не потрібна? Військова викликала обговорення у мережі
6400
Українське посольство в Австрії тимчасово закривається: яка причина
4853
Втрати ворога станом на 28 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
4146
Естонське селище змінює назву через російську агресію проти України

Новини

Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс
Сьогодні, 10:57
Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві за ніч тривога оголошувалась два рази і тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:05
Половину України накриє дощами: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:00
Нідерланди попрощались із F-16: урочисте відео останнього польоту
Вчора, 22:52
Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua