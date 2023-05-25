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Воснесіння Господнє: історія свята та листівки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Воснесіння Господнє: історія свята та листівки
Згідно з Євангелієм, на сороковий день після Воскресіння Ісус разом з апостолами піднявся на Єлевонську гору у Єрусалимі, де дав учням останні настанови
зображення з відкритих джерел

Нині не можна думати про погане: це – радісний день, коли потріб­но плекати в душі мир і спокій

Християни східного обряду сьогодні відзначають Вознесіння Господнє. Свято, яке цьогоріч припало на 25 травня, належить до 12 найголовніших релігійних дат. Цей день присвячений відходу Ісуса Христа у небесний Господній храм.

Згідно з Євангелієм, на сороковий день після Воскресіння Ісус разом з апостолами піднявся на Єлевонську гору у Єрусалимі, де дав учням останні настанови. Після чого вознісся на небо. Вважається, що у цей день Ісус ходить поміж людей, чуючи всі прохання та молитви.

Люди вірили, що з Великодня і до Вознесіння відкриваються двері раю і пекла, брама між світа­ми, коли божественне і людське, світ жи­вих і померлих, грішників і праведників святкують перемогу життя над смертю.

Примітно, що у Вознесіння Господнє заборонено дума­ти про погане. Це – радісний день, коли потріб­но плекати в душі мир і спокій.

У цей день православна церква забороняє вінчатися, сваритися, лихословити, лаятися, відмовляти нужденним в допомозі, їздити на кладовище, згадувати померлих і плювати на землю.

Працювати ж на Вознесіння Господнє можна, адже урочистість завжди випадає на четвер.

Привітання

Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров’я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!

Воснесіння Господнє: історія свята та листівки фото 1

***

Мир вашому дому, нехай віра і любов гріють і оберігають серця близьких та дорогих серцю людей. Нехай в небі завжди світить зірка, яка освітлює дорогу і направляє на істинний шлях. Всіх благ і процвітання! З Вознесінням Господнім!

Воснесіння Господнє: історія свята та листівки фото 2

***

Вознесіння Господнє
Звістку добру несе.
Нехай з радістю сьогодні
Господь дарує все!
Хай буде з вами щастя,
І Божа благодать!
Тоді негоди всякі
Вас будуть оминать!

Воснесіння Господнє: історія свята та листівки фото 3

***

Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу сім'ю від зла і негоди і дарує вам благополуччя, любов і благодать. Нехай на серці буде світло і спокійно, кожен день приносить радість і позитив.

Воснесіння Господнє: історія свята та листівки фото 4

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З Вознесінням Господнім! Нехай цей день сповнить серце радістю, з’єднає серця, близьких людей, пам’ять про тих, кого немає поряд у цей час. Я бажаю молитвам завжди досягати небес, щоб душа не плакала і не страждала, а життя обходило стороною біди!

Воснесіння Господнє: історія свята та листівки фото 5

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З Вознесінням Господнім
Вітаю вас!
Нехай буде найсвітлішим
Ваш кожен день і час!

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Теги: свята церква свято

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