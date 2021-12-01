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    Православна Церква України нагадала про головні свята грудня

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    Перший місяць зими рясніє святами - Православна Церква України нагадала про головні свята грудня

    Перший місяць зими рясніє святами

    фото з відкритих джерел

    Особливо чекає на грудень дітвора, бо в другій його половині – свято Миколая і новорічно-різдвяні приготування

    Православна Церква України привітала українців із початком зими і нагадала про головні релігійні свята першого місяця зими.

    «Свят, важливих подій і дат у грудні багато. Особливо чекає на грудень дітвора, бо в другій його половині – свято Миколая і новорічно-різдвяні приготування. У молитві будемо згадувати та вшановувати святих, подвижників, мучеників та угодників Божих», – йдеться на офіційній сторінці Церкви у соцмережі.

    Зокрема, 4 грудня ми відзначатимемо одне з дванадцяти головних свят річного кола – Введення в Храм Пресвятої Богородиці.

    Трохи згодом вшановуватимемо святу великомученицю Катерину і преподобного Меркурія Чернігівського (7 грудня); святого апостола Андрія Першозваного (13 грудня), святу великомученицю Варвару (17 грудня), святителів та чудотворців Миколая (19 грудня) і Спиридона (25 грудня).

    «А 15 числа повнотою нашої Церкви відзначатимемо чергову, третю, річницю проведення історичного Об’єднавчого Собору, який поєднав три гілки українського православ’я у єдину Помісну Православну Церкву України» – нагадують православним.

    фото: Православна Церква України

    фото: Православна Церква України

    Дізнатися ж більше, яких святих вшановуватимемо в грудні, запрошують у мобільний застосунок «Моя Церква» в розділ «Календар» – там всі свята на кожен день:

    Google Play: bit.ly/3lqX7YP

    App Store: apple.co/3hyL22F

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    Теги: церква свята Українська православна церква православна церква
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    Православна Церква України нагадала про головні свята грудня