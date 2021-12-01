Православна Церква України нагадала про головні свята грудня

Особливо чекає на грудень дітвора, бо в другій його половині – свято Миколая і новорічно-різдвяні приготування

Православна Церква України привітала українців із початком зими і нагадала про головні релігійні свята першого місяця зими.

«Свят, важливих подій і дат у грудні багато. Особливо чекає на грудень дітвора, бо в другій його половині – свято Миколая і новорічно-різдвяні приготування. У молитві будемо згадувати та вшановувати святих, подвижників, мучеників та угодників Божих», – йдеться на офіційній сторінці Церкви у соцмережі.

Зокрема, 4 грудня ми відзначатимемо одне з дванадцяти головних свят річного кола – Введення в Храм Пресвятої Богородиці.

Трохи згодом вшановуватимемо святу великомученицю Катерину і преподобного Меркурія Чернігівського (7 грудня); святого апостола Андрія Першозваного (13 грудня), святу великомученицю Варвару (17 грудня), святителів та чудотворців Миколая (19 грудня) і Спиридона (25 грудня).

«А 15 числа повнотою нашої Церкви відзначатимемо чергову, третю, річницю проведення історичного Об’єднавчого Собору, який поєднав три гілки українського православ’я у єдину Помісну Православну Церкву України» – нагадують православним.

фото: Православна Церква України

Дізнатися ж більше, яких святих вшановуватимемо в грудні, запрошують у мобільний застосунок «Моя Церква» в розділ «Календар» – там всі свята на кожен день:

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