Вічна пам'ять героям-«кіборгам»

«Їхній подвиг став символом незламності та бойового духу українських воїнів»

20 січня визначенене як День вшанування захисників Донецького аеропорту, День пам'яті «кіборгів». Саме так дев’ять років тому стали називати наших захисників, які з неймовірною стійкістю та мужністю обороняли Донецький аеропорт протягом 242 днів, до січня 2015 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кіборгами» наших воїнів назвали за те, що в пекельних умовах, практично в повному оточенні, маючи мінімум озброєння, при шалених обстрілах ворога і руйнуваннях будівель аеропорту – вони тримали оборону, ніби володіючи надлюдською силою. А цю силу давала їм воля до життя, любов до ближніх, священний обов’язок захищати. «Вони вистояли, не встояв бетон» – ця фраза про героїв-«кіборгів» навіки увійшла в нашу славну історію, закарбувалася в пам’яті нашого народу.

Їхній подвиг став символом незламності та бойового духу українських воїнів. Вічна слава і пам՚ять полеглим воїнам, а також медикам і волонтерам, для яких та битва була останньою.

І Божого благословення тим нашим «кіборгам», хто й нині продовжує боротьбу з російськими окупантами!