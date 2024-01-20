Україна відзначає День пам’яті воїнів-«кіборгів»

Бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні

Сьогодні, 20 січня, Україна відзначає День пам’яті захисників Донецького аеропорту, яких за мужність та неймовірну стійкість називають «кіборгами».

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Історія пам'ятної дати

Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, тобто 242 дні. В обороні також брали участь волонтери і медики, тому в День пам’яті «кіборгів» вшановують і їхню пам’ять.

26 травня 2014 року проросійські сепаратисти та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту тоді ще мирного Донецька.

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Цього самого дня українські силовики завдали удар по позиціях терористів та встановили контроль над Донецьким летовищем. Пізніше була повна дестабілізація міста Донецьк, початок окупації та нескінченні спроби ворога відібрати контроль над аеропортом, але наші воїни не здавали позицій і, навіть під шквальним вогнем, тримали оборону.

Встановлення Дня вшанування захисників Донецького аеропорту

До відома, раніше заходи з нагоди Дня захисників Донецького аеропорту за ініціативи учасників оборони аеропорту відбувалися в Україні 16 січня, починаючи із 2018 року.

У 2022 році урочистості набули офіційного статусу. Згідно зі спільним наказом міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України в системі Міністерства оборони України встановлено День вшанування захисників Донецького аеропорту, який щорічно відзначається 20 січня.

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Скільки «кіборгів» полягло

За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 військових.

За весь час оборони аеропорту загинуло понад 200 військових. Поранення різного ступеня тяжкості отримали більше 500 бійців. Тільки в період з 18 по 21 січня 2015 року в результаті підриву окупантами терміналу ДАП загинуло 58 «кіборгів», тому 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Варто зазначити, що «кіборгами» нескорених українців назвав сам ворог.