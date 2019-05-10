Спецоперація «Безсмертний полк», або Післямова до 9 травня

Росіяни заслуговують на те, що мають. Однак, Україна не Росія...

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Некоторые граждане Украины, этнические русские, искренне удивляются. «Почему такой-то запретил сыну идти с портретом деда в строю «Бессмертного полка»? – спрашивают они. – В чём логика такого запрета?» И в их тоне слышится лёгкое презрение к тем недалёким и неблагодарным согражданам, что установили своим родственникам подобный запрет.

А ведь правда. Деды воевали, деды погибали. Девятого мая, День Победы, «мы помним, мы гордимся». Что плохого?

Уважаемый украинский политик пан Ш. накануне 9 мая на одном из украинских телеканалов, очень убедительно споря, с пафосом по-русски вопрошал своего молодого оппонента: «Я не понимаю, чем ветеран провинился, что вы не хотите его почтить 9 мая? Вы за кого, за фашистов или против?»

Ну вот видите. Во-первых, в вопросе политика смешаны, как принято в нечестных спорах, правда и ложь: очевидный всеобщий почёт к ветеранам и намёк на положительное отношение собеседника к фашизму. К слову, чтобы ни говорили пан Ш. и ему подобные, как-то у них выходит, что всё ими сказанное выгодно России и её идеологии. Но речь здесь, впрочем, о другом, об акции «Бессмертный полк».

Известный разведчик Владимир Резун, он же писатель Виктор Суворов, в своих книгах подробно описывает методы вербовки агентов российскими спецслужбами. Главное в вербовке – дать понять «клиенту», что вы с ним «одной крови». То есть, что у вас с ним имеется что-то значительное общее, то, что вас с потенциальным тайным сотрудником объединяет. А далее дело техники, как окончательно завербовать человека. Акция «Бессмертный полк» это гениальная, хоть и очевидная, придумка тех самых секретных структур, для того, чтобы дать понять целым группам людей и даже целым странам, что «мы с вами одной крови». Поэтому шествие по улицам городов Украины людей с портретами своих родных, участников великой войны, есть удачная операция по вербовке целой страны, в данном случае Украины. Потому что, как можно ненавидеть, считать агрессором и бороться с теми, кто с тобой «одной крови?» И вот уже в сознании украинцев стихает и ненависть к врагу, и желание борьбы с ним, ибо нельзя бороться с тем, кто такой же, как ты, у кого такие же история и страдания.

Именно в этом логика неучастия украинцев в мероприятиях, придуманных в соседнем государстве. Не иметь, не использовать, не продвигать в Украине ничего, никакой идеи, будь она самая, казалось бы, позитивная, что даёт ощущение, имея в виду украинцев и русских, будто «мы с вами одной крови». Иначе «те» будут прощены, и на земле от Сяна до Дона обязательно, рано или поздно, повторится всё, что случилось здесь в последние 5 лет и в последние скоро четыре столетия.

Россия завербовала своей акцией весь свой собственный народ, но то их проблемы. Русские заслуживают того, что имеют. Украина не Россия, как известно.

Кстати, сказанное про «Бессмертный полк» в полной мере относится и к георгиевской ленточке. Все, кто надевает колорадскую полоску как бы оказывается в одной команде с персонажами, придумавшими эти хитрые гибридные «штучки». Поэтому люди, фактически по указке извне шагающие по Украине с портретами погибших дедов, а также с георгиевскими ленточками, либо очень наивны, либо являются откровенной пятой колонной.

А ветераны... Ветеранов следует чтить. Украинцы сами знают, как это делать. Знают и без иезуитских дурилок, подброшенных из-за северо-восточной границы.

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