Хитра гра Кремля! Путінське переселення народів

Про мобілізацію і покращення демографічного балансу у Росії

10 травня з'явився указ президента Росії про заклик громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори в 2023 році.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ось вам росіяни і нова хвиля мобілізації, щоправда, поки що, у прихованому вигляді – під прикриттям призову на військові збори. Це, мабуть, запізніле привітання Путіна росіянам з 9 травня. При цьому два пункти цього указу російського президента мають секретний характер. До чого б це? А може, збори проводитимуться на окупованих територіях України?

Але який гуманізм російської влади! Одночасно з указом про заклик росіян на військові збори відкривається (точніше, відновлюється після трирічної перерви) пряме авіасполучення з Грузією. Це, напевно, для того, щоб громадяни РФ, які не бажають вирушити на військові збори, вирушили до дружньої Грузії. А грузинам пропонують приїхати на роботу до Росії. Треба ж поповнювати дефіцит робочої сили в Росії, що виник через війну та масові втечі росіян за кордон. Для цього запроваджується безвізовий режим із Грузією. І це за відсутності дипломатичних відносин між Росією та Грузією. Такі ось парадокси російсько-грузинських відносин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але якась хитра гра Кремля! Одним указом двох зайців убивають. З одного боку, припускають різко збільшити частку російського населення Грузії. Цікаво, скільки при цьому буде агентури ФСБ та ГРУ серед «біженців від війни», які вирушили до Грузії. Водночас громадян Грузії хочуть заманити до Росії. Ось вам і покращення демографічного балансу в Росії та політичне коригування демографічного балансу в Грузії. Але це якщо грузини погодяться на такий подарунок Москви.

До речі, про покращення демографічного балансу у Росії. Стає зрозумілим, навіщо Путін терміново викликав у Москву президентів центральноазіатських держав. Парад парадом, але ж треба комусь і до верстата ставати, і російським бабам від когось треба народжувати. Російських мужиків Путін посилає на війну, а їхній дефіцит мають заповнити заробітчани з країн Центральної Азії. Ви смієтеся, а статистика говорить про те, що приплив мігрантів із колишньої Середньої Азії до Росії зростає. А треба ще більше. Ось це, мабуть, і обговорював Путін із колегами з центральноазіатських країн. Між іншим, депутати «Держдури» (тобто Держдуми) вже пропонують мобілізувати до російської армії тих заробітчан, які встигли отримати російські паспорти. А можна й без російських паспортів. Зрештою, чим заробітчани гірші за пригожинських зеків? Якщо можна, попри закон, брати на війну проти України російських зеків, то чого морочитися – можна рекрутувати і приїжджих із Центральної Азії.

Загалом, Сталін мав масову депортацію народів СРСР, а тепер ми спостерігаємо початок путінського переселення народів. Цікаво, скільки в результаті росіян залишиться у Росії?