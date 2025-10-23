Головна Світ Політика
Чи вплинуть санкції на майбутню зустріч Трампа та Путіна? Заява держсекретаря США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами посадовця, запровадження санкцій проти Росії було давньою обіцянкою Трампа
фото: X/Secretary Marco Rubio

Марко Рубіо: «Ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами»

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що попри накладені санкції, Сполучені Штати все ще зацікавлені у зустрічі з російською стороною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами... У мене була гарна розмова з міністром закордонних справ Лавровим, і ми будемо стежити за цим. Ми завжди будемо зацікавлені у взаємодії, якщо буде можливість досягти миру», – пояснив Рубіо.

Держсекретар наголосив, що запровадження санкцій проти Росії було давньою обіцянкою Дональда Трампа. «Президент вже кілька місяців поспіль повторює, що в якийсь момент він буде змушений щось зробити, якщо ми не досягнемо прогресу в питанні мирної угоди. Сьогодні він вирішив вжити заходів», – додав він.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що введені санкції проти Росії не триватимуть довго, оскільки війну в Україні буде завершено.

До слова, Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти України. У список обмежень потрапила заборона імпорту російського скрапленого газу.

Теги: США санкції Марко Рубіо

