Протести «NoKings» у США: Венс висміяв учасників, зобразивши Трампа в образі короля

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Протести «NoKings» у США: Венс висміяв учасників, зобразивши Трампа в образі короля
Віцепрезидент США обрав оригінальний спосіб підбадьорити Трампа після масових протестів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс опублікував на своїй сторінці в соціальних мережах ролик, створений за допомогою штучного інтелекту, у якому президент США Дональд Трамп зображений в образі короля. Це стало умовною відповіддю адміністрації Трампа на мільйонні протести «NoKings» проти політики глави Білого дому, пише «Главком».

Відео викликало широкий резонанс, адже кульмінацією стало зображення, на якому відомі демократи, колишній спікер палати представників Ненсі Пелосі та лідер демократів у сенаті Чак Шумер, схиляють коліна перед Трампом.

Нагадаємо, 18 жовтня в усіх штатах Америки пройшли масові акції протесту під гаслом «Без королів» (No Kings) проти політики президента Дональда Трампа. 

Американський історик, професор Єльського університету, публіцист Тімоті Снайдер заявив, що протести проти політики адміністрації президента США Дональда Трампа, зокрема протести під назвою «NoKings», є найбільшими в історії Штатів,.

Як відомо, 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США. Тоді пройшли перші протести під назвою No kings («Без королів»), що відбулись на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня нардження американського лідера.

