МЗС Німеччини: ЄС завершує узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
МЗС Німеччини: ЄС завершує узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії
Очільник МЗС Німеччини заявив, що Україну підтримує "велика сім’я країн в Європі та за її межами"
Міністр закордонних справ назвав головні аспекти політики ЄС проти Росії

Європейський Союз завершує узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії, аби посилити тиск на РФ. Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Відні, передає «Главком».

Йоганн Вадефуль сказав, що ЄС продовжує підтримувати Україну, водночас посилюючи тиск на Росію. За його словами, Росія повернеться до вирішення питання миру, якщо триватиме підтримка України. «Ми вчора саме це продемонстрували в рамках зустрічі міністрів оборони НАТО - готовність надавати ще більші пакети допомоги. І той факт, що ми робимо заморожені російські активи доступними для використання, також це показує», – сказав міністрів закордонних справ Німеччини.

Очільник МЗС Німеччини заявив, що Україну підтримує «велика сім’я країн в Європі та за її межами». Він також зазначив, що санкції, є другим головним інструментом політики ЄС проти Росії. Він також додав, що незабаром 20-й пакет санкцій проти РФ буде завершений.

Новий пакет санкцій передбачає посилення економічного тиску не лише проти Росії, але й проти її союзників. Обмеження торкнуться енергетики та фінансів РФ. Ще один аспект політики ЄС проти РФ стосується готовності до діалогу. «По-третє, готовність до діалогу – і Україна до нього готова. Росії за столом переговорів бракує. Але колись вона муситиме з’явитися за цим столом. Кожна війна колись закінчується. Ми дбаємо про те, щоб Україна завершила її з сильної переговорної позиції», - підкреслив міністр.

Раніше «Главком» писав про те, що Володимир Зеленський оголосив про два нових рішення щодо санкцій, спрямованих на посилення тиску на російську військову машину. Ключовим кроком стала синхронізація обмежень зі Сполученими Штатами Америки. Україна запровадила санкції проти найбільших гравців російського енергетичного сектора.

Також нещодавно народний депутат 8 скликання Олександр Черненко писав для «Главкому» про те, що морські дрони СБУ почали нищити «тіньовий флот» росіян. Sea Baby уразили у Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairos та Virat, що належать «тіньовому флоту» РФ, завдяки якому Росія щотижня заробляє близько 1 мільярда доларів саме завдяки тіньовому флоту.

Теги: МЗС росія Німеччина санкції Європейський Союз

