«Завершим цю тягомотину». Диктатор Лукашенко заговорив про закінчення війни

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Лукашенко обговорив з Путіним майбутні проєкти та внутрішні справи
фото з відкритих джерел

Президент Білорусі розповів, що війна в Україні нібито може закінчитися найближчим часом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна в Україні може скоро завершитися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російській ЗМІ.

«Закінчимо цю тягомотину, я думаю, найближчим часом в Україні і займемося своїми справами», – заявив Лукашенко.

Лукашенко додав, що після цього фокус буде на внутрішньому розвитку, щоб життя громадян покращилося.

Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 31 громадянина України, які 22 листопада повернуться на батьківщину. Таку заяву зробила речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт. 

22 листопада Україна повернула додому 31 громадянина своєї країни, яких утримували на території Білорусі. Людей приїхав зустріти особисто глава Головного управління розвідки Міністерсва оборони України Кирило Буданов. 

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко дуже не хоче бути втягнутим у російсько-українську війну. І багато що робить не заради допомоги диктатору Володимиру Путіну, а тому що боїться втратити владу. Про це розповів колишній заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Ілля Павленко 

Президент Володимир Зеленський заявив, що нині самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поводиться надто балакуче й намагається втрутитися в мирний процес між Україною, США та європейськими країнами.

Ракета «Посейдон»: міф чи ядерна загроза?
Морський бог на службі у Путіна
1 листопада, 20:31
Олег Воробець: «Якщо буде якесь замирення – це не має бути розслабленням. Це має бути підготовка до нової війни»
Сержант Олег Воробець: Доходить до того, що бронюють людей, які торгують іконками...
18 листопада, 17:40
Найскладніша ситуація з енергетикою наразі у Шостці
Удари по енергетиці. Президент назвав місто з найскладнішою ситуацією
28 жовтня, 10:14
JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач, який легко обслуговувати, швидко навчати пілотів і оснащувати сучасним озброєнням
Україна отримає бойові літаки «Гріпени». Зеленський розкрив деталі угоди зі шведами
28 жовтня, 10:19
Операція Польщі мала превентивний характер
Польща підіймала винищувачі через обстріл України
30 жовтня, 07:59
П’ятьох колаборантів звинуватили у незаконному вивезенні українських дітей до Росії
СБУ оголосила підозру «ексміністру ДНР» та його спільникам за депортацію 367 дітей до РФ
20 листопада, 14:23
Як наголосив секретар РНБО, держава зберігає повний контроль за кінцевим користувачем зброї
Україна відновлює експорт зброї: виробники зможуть продавати «надлишки» за кордон
7 листопада, 15:41
Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та відзначив їх державними нагородами
Зеленський приїхав на оріхівський напрямок фронту
13 листопада, 11:55
Радник підкреслив: умиротворення не є миром, а мовчання перед обличчям зла – співучастю
Духовний радник Трампа висловив стурбованість мирним планом для України
Вчора, 18:59

Путін у розмові з Ердоганом назвав пропозиції США «прийнятною основою» для миру
Путін у розмові з Ердоганом назвав пропозиції США «прийнятною основою» для миру
У Балтійському морі розпочалися масштабні навчання країн НАТО «Морозні вітри 2025»
У Балтійському морі розпочалися масштабні навчання країн НАТО «Морозні вітри 2025»
Трамп прокоментував переговори щодо мирного плану для України
Трамп прокоментував переговори щодо мирного плану для України
Естонія отримала шість корейських самохідних гаубиць K9
Естонія отримала шість корейських самохідних гаубиць K9
Між Польщею та Ізраїлем виникла суперечка через допис про Голокост
Між Польщею та Ізраїлем виникла суперечка через допис про Голокост

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Сьогодні, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
