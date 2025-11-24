«Завершим цю тягомотину». Диктатор Лукашенко заговорив про закінчення війни

Лукашенко обговорив з Путіним майбутні проєкти та внутрішні справи

Президент Білорусі розповів, що війна в Україні нібито може закінчитися найближчим часом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війна в Україні може скоро завершитися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російській ЗМІ.

«Закінчимо цю тягомотину, я думаю, найближчим часом в Україні і займемося своїми справами», – заявив Лукашенко.

Лукашенко додав, що після цього фокус буде на внутрішньому розвитку, щоб життя громадян покращилося.

Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 31 громадянина України, які 22 листопада повернуться на батьківщину. Таку заяву зробила речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт.

22 листопада Україна повернула додому 31 громадянина своєї країни, яких утримували на території Білорусі. Людей приїхав зустріти особисто глава Головного управління розвідки Міністерсва оборони України Кирило Буданов.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко дуже не хоче бути втягнутим у російсько-українську війну. І багато що робить не заради допомоги диктатору Володимиру Путіну, а тому що боїться втратити владу. Про це розповів колишній заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Ілля Павленко

Президент Володимир Зеленський заявив, що нині самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поводиться надто балакуче й намагається втрутитися в мирний процес між Україною, США та європейськими країнами.