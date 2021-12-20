Мешканці міст не завжди розуміють, що таке урбаністика
«Діоген, який шукає людину» Якоб Йорданс, Голландія, 1642 рік
Чи треба шукати людей, як це робив Діоген?
Мовою оригіналу
Меня часто обвиняют в том, что я мало прислушиваюсь к мнению своих избирателей. Ну уж не знаю…Может быть это правда, а может нет.
Понимаете, когда мне говорят, что «вы много строите дорого и красиво, вот лучше бы просто порядок навели на жилмассивах», то я даже не хочу спорить.
Как же объяснить уважаемые согражданам, что просто «красить губы» старым советским постройкам – не совсем правильно. Что город – это система сложных социальных связей.
Что люди чувствуют себя в нем счастливыми, не тогда, когда у них во дворе клумбы из шин покрашены, а когда есть возможность коммуницировать с другими человеками. Когда есть общественные пространства. Когда городом можно гордиться. Когда город стоит любить.
Чтобы в нем хотелось танцевать на набережной и петь там песни.
…
Я уже тут писал про «выключи/включи» отопление.
Про то, что те, кто ещё вчера мечтал о вкрученной в подъезде лампочке, сегодня говорят: «Эй, ты мэр, а где благоустройство всего нашего квартала? И дай нам на сдачу пару утеплённых фасадов!»
…
Сегодня в Городе новый тренд.
Мы делаем новые парки и скверы, в которые последние 30 лет было страшно зайти.
В ответ жители окружающих домов жалуются, что теперь стало слишком много света и теперь фонари им мешают спокойно спать…
В окна им, значит, светит.
…
Нервничаю ли я?
Вообще нет.
Потому, что ещё Диоген Синопский ( не путать с Диогеном Лаэртским ) ещё 300 лет назад до нашей эры, ходил ясным днём по площади с зажженным фонарем.
А когда сограждане его спрашивали, что он делает, то он отвечал: «Я ищу человека».
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Джерело: блог Бориса Філатова