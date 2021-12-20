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    Думки вголос

    Мешканці міст не завжди розуміють, що таке урбаністика

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    &laquo;Діоген, який шукає людину&raquo; Якоб Йорданс, Голландія, 1642 рік - Мешканці міст не завжди розуміють, що таке урбаністика

    «Діоген, який шукає людину» Якоб Йорданс, Голландія, 1642 рік

    фото з відкритих джерел

    Чи треба шукати людей, як це робив Діоген?

    Мовою оригіналу

    Меня часто обвиняют в том, что я мало прислушиваюсь к мнению своих избирателей. Ну уж не знаю…Может быть это правда, а может нет.

    Понимаете, когда мне говорят, что «вы много строите дорого и красиво, вот лучше бы просто порядок навели на жилмассивах», то я даже не хочу спорить.

    Как же объяснить уважаемые согражданам, что просто «красить губы» старым советским постройкам – не совсем правильно. Что город – это система сложных социальных связей.

    Что люди чувствуют себя в нем счастливыми, не тогда, когда у них во дворе клумбы из шин покрашены, а когда есть возможность коммуницировать с другими человеками. Когда есть общественные пространства. Когда городом можно гордиться. Когда город стоит любить.

    Чтобы в нем хотелось танцевать на набережной и петь там песни.

    Я уже тут писал про «выключи/включи» отопление.

    Про то, что те, кто ещё вчера мечтал о вкрученной в подъезде лампочке, сегодня говорят: «Эй, ты мэр, а где благоустройство всего нашего квартала? И дай нам на сдачу пару утеплённых фасадов!»

    Сегодня в Городе новый тренд.

    Мы делаем новые парки и скверы, в которые последние 30 лет было страшно зайти.

    В ответ жители окружающих домов жалуются, что теперь стало слишком много света и теперь фонари им мешают спокойно спать…

    В окна им, значит, светит.

    Нервничаю ли я?

    Вообще нет.

    Потому, что ещё Диоген Синопский ( не путать с Диогеном Лаэртским ) ещё 300 лет назад до нашей эры, ходил ясным днём по площади с зажженным фонарем.

    А когда сограждане его спрашивали, что он делает, то он отвечал: «Я ищу человека».

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    Джерело: блог Бориса Філатова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Дніпро опалення мер українці населення
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    Мешканці міст не завжди розуміють, що таке урбаністика