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    Новини

    «Це неможливо пережити». Інтерв’ю з бабусею загиблої у Вінниці дівчинки (відео)

    Лікарі не говорять жінці про загибель її чотирирічної доньки - «Це неможливо пережити». Інтерв’ю з бабусею загиблої у Вінниці дівчинки (відео)
    Лікарі не говорять жінці про загибель її чотирирічної доньки
    Фото: instagram l.i.z.i.love

    Під час атаки росіян Ірина з чотирирічною Лізою поверталися з заняття у логопеда

    Ірина з чотирирічною Лізою повертались після занять із логопедом, коли росіяни вдарили ракетами по Вінниці. Дівчинка загинула на місці, а її мама зараз у лікарні із важкою травмою. Жінці поки не говорять про смерть доньки, лікарі кажуть, що вона цього не витримає. Про це розповіла бабуся загиблої у Вінниці дівчинки у інтерв’ю «Суспільному».

    «Іра у неї всю душу вклала. Якщо я їй скажу про смерть – поховаю обох», – каже бабуся Лариса.

    За словами жінки, Ірині зробили операцію, поки стан дуже важкий. Під час атаки по центру Вінниці Ірина з донькою поверталися з заняття у логопеда, куди вони ходили по чотири рази на тиждень.

    Бабуся Лариса розповіла, що її донька вклала у дівчинку всю душу, це надзвичайно важка втрата.

    «Це така дитина, яку просто нереально не любити. Так, у неї синдром Дауна, але вона дуже розумна, дуже красива, вона все розуміє, усіх знає. Донька в неї всю душу вклала. Це її життя. Я не знаю, як вона це переживе … Я не знаю, як можна пережити таке горе і втрату. Це ангелятко,

    Дівчинка пережила операцію на серці у шість місяців. Але вона витримала. Але тут через цих скотів, які руйнують Україну… Забрали дитя. І чому їх не можна покарати? Вони забрали у мене найдорожче», – зі сльозами на очах каже жінка.

    Зазначимо, що внаслідок російської атаки у Вінниці загинули ще два хлопчики – семи та восьми років. Один із них проходив обстеження у медцентрі, загинув разом із мамою. Інший – чекав на дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці.

    Сьогодні у Вінниці день жалоби за жертвами обстрілу, який рашисти влаштували напередодні у центрі міста.

    Як відомо, вчора росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

    Відомо, що російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями в одному з центральних і людних у цей час районів Вінниці. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

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    Теги: росія окупанти війна Вінниця обстріл Україна окупація #stoprussia
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    «Це неможливо пережити». Інтерв’ю з бабусею загиблої у Вінниці дівчинки (відео)